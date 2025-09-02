Динамо підписало захисника Василя Буртника з Ниви Тернопіль

Динамо підсилилось гравцем Першої ліги
Київське "Динамо" продовжило посилювати склад перед закінченням трансферного вікна. 2 вересня команда після оголошення купівлі гравця з ТОП-5 чемпіонату повідомила про трансфер футболіста з Першої ліги України.
Новачком команди став маловідомий центральний захисник Василь Буртник, повідомила пресслужба "Динамо".
Новачок "Динамо" з Першої ліги
Буртник, якому 23 роки, приєднався до київського "Динамо" в рамках орендної угоди з тернопільською "Нивою" з Першої ліги.
Цікаво, що гравець перейшов у "Ниву" цього літа та відразу показав яскраву та надійну гру в захисті. Колишнім клубом гравця була івано-франківська "Ревера 1908" у Другій лізі, за яку він зіграв 17 матчів.
Після початку нинішнього сезону Буртник провів п'ять матчів та зробив асист за "Ниву".
Зазначимо, що Буртник є вихованцем УФК "Львів" та "Прикарпаття". Він також виступав за "Ніку-05" та "Вільхівці".
