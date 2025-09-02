Відео
Динамо підсилилось гравцем Першої ліги

Динамо підсилилось гравцем Першої ліги

Дата публікації: 2 вересня 2025 18:41
Динамо підписало захисника Василя Буртника з Ниви Тернопіль
Василь Буртник. Фото: "Нива" Тернопіль

Київське "Динамо" продовжило посилювати склад перед закінченням трансферного вікна. 2 вересня команда після оголошення купівлі гравця з ТОП-5 чемпіонату повідомила про трансфер футболіста з Першої ліги України.

Новачком команди став маловідомий центральний захисник Василь Буртник, повідомила пресслужба "Динамо".

Василий Буртник
Василь Буртник. Фото: "Динамо"

Новачок "Динамо" з Першої ліги

Буртник, якому 23 роки, приєднався до київського "Динамо" в рамках орендної угоди з тернопільською "Нивою" з Першої ліги.

Цікаво, що гравець перейшов у "Ниву" цього літа та відразу показав яскраву та надійну гру в захисті. Колишнім клубом гравця була івано-франківська "Ревера 1908" у Другій лізі, за яку він зіграв 17 матчів.

Після початку нинішнього сезону Буртник провів п'ять матчів та зробив асист за "Ниву".

Зазначимо, що Буртник є вихованцем УФК "Львів" та "Прикарпаття". Він також виступав за "Ніку-05" та "Вільхівці".

Нагадаємо, раніше співвласник "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив кадрове рішення щодо клубу.

Наставник національної команди Сергій Ребров розв'язав проблему перед грою проти Франції.

футбол Динамо Футбол трансфери Василь Буртник Нива Тернопіль
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
