Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо усилилось игроком Первой лиги

Динамо усилилось игроком Первой лиги

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:41
Динамо подписало защитника Василия Буртника из Нивы Тернополь
Василий Буртник. Фото: "Нива" Тернополь

Киевское "Динамо" продолжило усиливать состав перед окончанием трансферного окна. 2 сентября команда после объявления покупки игрока из ТОП-5 чемпионата сообщила о трансфере футболиста из Первой лиги Украины.

Новичком команды стал малоизвестный центральный защитник Василий Буртник, сообщила пресс-служба "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Василий Буртник
Василий Буртник. Фото: "Динамо"

Новичок "Динамо" из Первой лиги

Буртник, которому 23 года, присоединился к киевскому "Динамо" в рамках арендного соглашения с тернопольской "Нивой" из Первой лиги.

Интересно, что игрок перешел в "Ниву" этим летом и сразу показал яркую и надежную игру в защите. Бывшим клубом игрока была ивано-франковская "Ревера 1908" во Второй лиге, за которую он сыграл 17 матчей.

После начала нынешнего сезона Буртник провел пять матчей и сделал ассист за "Ниву".

Отметим, что Буртник является воспитанником УФК "Львов" и "Прикарпатья". Он также выступал за "Нику-05" и "Ольховцы".

Напомним, ранее совладелец "Динамо" Игорь Суркис принял кадровое решение относительно клуба.

Наставник национальной команды Сергей Ребров решил проблему перед игрой против Франции.

футбол Динамо Футбол трансферы Василий Буртник Нива Тернополь
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации