Динамо подписало защитника Василия Буртника из Нивы Тернополь

Василий Буртник. Фото: "Нива" Тернополь

Киевское "Динамо" продолжило усиливать состав перед окончанием трансферного окна. 2 сентября команда после объявления покупки игрока из ТОП-5 чемпионата сообщила о трансфере футболиста из Первой лиги Украины.

Новичком команды стал малоизвестный центральный защитник Василий Буртник, сообщила пресс-служба "Динамо".

Василий Буртник. Фото: "Динамо"

Новичок "Динамо" из Первой лиги

Буртник, которому 23 года, присоединился к киевскому "Динамо" в рамках арендного соглашения с тернопольской "Нивой" из Первой лиги.

Интересно, что игрок перешел в "Ниву" этим летом и сразу показал яркую и надежную игру в защите. Бывшим клубом игрока была ивано-франковская "Ревера 1908" во Второй лиге, за которую он сыграл 17 матчей.

После начала нынешнего сезона Буртник провел пять матчей и сделал ассист за "Ниву".

Отметим, что Буртник является воспитанником УФК "Львов" и "Прикарпатья". Он также выступал за "Нику-05" и "Ольховцы".

