Динамо пропустило гол у середині першого тайму матчу з Гоффенгаймом

Динамо пропустило гол від Гоффенгайма в середині першого тайму
Футболісти київського "Динамо" проводять поєдинок другого туру Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського не змогли зберегти ворота в недоторканності.
У середині першого тайму господарі поля змогли засмутити голкіпера "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.
"Динамо" та "Гоффенгайм" подарували вболівальникам цікавий перший тайм. Обидві команди грають в атакувальний футбол і мало уваги приділяють обороні. М'яч майже не затримується у центрі поля.
Як забили німці
Перший момент у матчі опинився на рахунку української команди, проте голкіпер "Гоффенгайма" впорався із сильним ударом у виконанні Володимира Бражка. Натомість господарі поля зуміли відправити м'яч у ворота "Динамо".
На 22-й хвилині першого тайму Жандре отримав м'яч праворуч після довгої передачі верхи з лівого флангу. Відбувся простріл у центр штрафного майданчика. Михавко пролетів повз м'яч, а Гложек пробив повз голкіпера, 1:0!
Поєдинок продовжується.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Юрій Максимов пояснив, чому київська команда має перемогти "Гоффенгайм".
А ексзахисник "Динамо" Ілля Забарний може змінити англійську Прем'єр-лігу на німецьку Бундеслігу.
Читайте Новини.LIVE!