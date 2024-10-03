Динамо пропустило гол у середині першого тайму матчу з Гоффенгаймом

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Heiko Becker

Футболісти київського "Динамо" проводять поєдинок другого туру Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського не змогли зберегти ворота в недоторканності.

У середині першого тайму господарі поля змогли засмутити голкіпера "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Динамо" та "Гоффенгайм" подарували вболівальникам цікавий перший тайм. Обидві команди грають в атакувальний футбол і мало уваги приділяють обороні. М'яч майже не затримується у центрі поля.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: скриншот Megogo

Як забили німці

Перший момент у матчі опинився на рахунку української команди, проте голкіпер "Гоффенгайма" впорався із сильним ударом у виконанні Володимира Бражка. Натомість господарі поля зуміли відправити м'яч у ворота "Динамо".

На 22-й хвилині першого тайму Жандре отримав м'яч праворуч після довгої передачі верхи з лівого флангу. Відбувся простріл у центр штрафного майданчика. Михавко пролетів повз м'яч, а Гложек пробив повз голкіпера, 1:0!

Поєдинок продовжується.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Юрій Максимов пояснив, чому київська команда має перемогти "Гоффенгайм".

А ексзахисник "Динамо" Ілля Забарний може змінити англійську Прем'єр-лігу на німецьку Бундеслігу.