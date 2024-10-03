Динамо пропустило гол в середине первого тайма матча с Хоффенхаймом

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: Reuters/Heiko Becker

Футболисты киевского "Динамо" проводят поединок второго тура Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского не сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

В середине первого тайма хозяева поля сумели огорчить голкипера "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Динамо" и "Хоффенхайм" подарили болельщикам интересный первый тайм. Обе команды играют в атакующий футбол и мало внимания уделяют обороне. Мяч почти не задерживается в центре поля.

Владимир Бражко во время матча. Фото: скриншот Megogo

Как забили немцы

Первый момент в матче оказался на счету украинской команды, однако голкипер "Хоффенхайма" справился с сильным ударом в исполнении Владимира Бражко. Зато хозяева поля сумели отправить мяч в ворота "Динамо".

На 22-й минуте первого тайма Жандре получил мяч справа после длинной передачи верхом с левого фланга. Последовал прострел в центр штрафной. Михавко пролетел мимо мяча, а Гложек пробил мимо голкипера, 1:0!

Поединок продолжается.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Юрий Максимов объяснил, почему киевская команда должна победить "Хоффенхайм".

А экс-защитник "Динамо" Илья Забарный может поменять английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу.