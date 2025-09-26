Шахтар проти Динамо та інші пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Динамо — Шахтар та інші пари 1/8 фіналу Кубка України
У четвер відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Головною подією стало визначення пари за участю київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".
Команда Олександра Шовковського проведе домашній матч проти чинного чемпіона країни, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ця зустріч уже зараз вважається головною прикрасою стадії та привертає особливу увагу вболівальників.
Окрім центрального протистояння, жеребкування розподілило й інші пари турніру. Вони обіцяють подарувати кілька несподіваних дуелей за участю клубів із Першої та Другої ліг.
Пари 1/8 фіналу Кубка України
Зустріч на цій стадії турніру "Шахтаря" та "Динамо" підвищує шанси на те, що фіналістом Кубка України стане команда не з елітного дивізіону.
- "Вікторія" (Суми) — "Інгулець" (Петрове)
- "Динамо" (Київ) — "Шахтар" (Донецьк)
- "Агротех" (Тишківка) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
- "Буковина" (Чернівці) — "Нива" (Тернопіль)
- "Лісове" (Київ) — "Чернігів"
- ЛНЗ (Черкаси) — "Рух" (Львів)
- "Агробізнес" (Волочиськ) — "Металіст 1925" (Харків)
- "Локомотив" (Київ) — "Нива" (Вінниця).
Базовою датою матчів призначено 29 жовтня. У Кубку України немає зустрічей у відповідь: у разі нічийного результату все вирішиться в серії пенальті, без додаткового часу.
