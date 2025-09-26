Відео
Динамо — Шахтар та інші пари 1/8 фіналу Кубка України

Динамо — Шахтар та інші пари 1/8 фіналу Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 14:01
Шахтар проти Динамо та інші пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Дмитро Різник із Кубком України. Фото: УНІАН

У четвер відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Головною подією стало визначення пари за участю київського "Динамо" та донецького "Шахтаря"

Команда Олександра Шовковського проведе домашній матч проти чинного чемпіона країни, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ця зустріч уже зараз вважається головною прикрасою стадії та привертає особливу увагу вболівальників.

Динамо против Шахтера
Матчі "Динамо" проти "Шахтаря" в Кубку України. Фото: t.me/vmylenko

Окрім центрального протистояння, жеребкування розподілило й інші пари турніру. Вони обіцяють подарувати кілька несподіваних дуелей за участю клубів із Першої та Другої ліг.

Денис Попов
Денис Попов завдає удару по воротах "Шахтаря". Фото: УНІАН

Пари 1/8 фіналу Кубка України

Зустріч на цій стадії турніру "Шахтаря" та "Динамо" підвищує шанси на те, що фіналістом Кубка України стане команда не з елітного дивізіону.

  • "Вікторія" (Суми) — "Інгулець" (Петрове)
  • "Динамо" (Київ) — "Шахтар" (Донецьк)
  • "Агротех" (Тишківка) — "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
  • "Буковина" (Чернівці) — "Нива" (Тернопіль)
  • "Лісове" (Київ) — "Чернігів"
  • ЛНЗ (Черкаси) — "Рух" (Львів)
  • "Агробізнес" (Волочиськ) — "Металіст 1925" (Харків)
  • "Локомотив" (Київ) — "Нива" (Вінниця).

Базовою датою матчів призначено 29 жовтня. У Кубку України немає зустрічей у відповідь: у разі нічийного результату все вирішиться в серії пенальті, без додаткового часу.

Нагадаємо, відомий футболіст побічно підтвердив відхід Сергія Реброва зі збірної України.

Колишній футболіст "Динамо" Каха Каладзе відповів Володимиру Зеленському на заяву про Грузію.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Кубок України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
