Шахтер против Динамо и другие пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Динамо — Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
В четверг состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Главным событием стало определение пары с участием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".
Команда Александра Шовковского проведет домашний матч против действующего чемпиона страны, сообщает портал Новини.LIVE.
Эта встреча уже сейчас считается главным украшением стадии и привлекает особое внимание болельщиков.
Кроме центрального противостояния, жеребьевка распределила и другие пары турнира. Они обещают подарить несколько неожиданных дуэлей с участием клубов из Первой и Второй лиг.
Пары 1/8 финала Кубка Украины
Встреча на этой стадии турнира "Шахтера" и "Динамо" повышает шансы на то, что финалистом Кубка Украины станет команда не из элитного дивизиона.
- "Виктория" (Сумы) — "Ингулец" (Петрово)
- "Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк)
- "Агротех" (Тишковка) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
- "Буковина" (Черновцы) — "Нива" (Тернополь)
- "Лесное" (Киев) — "Чернигов"
- ЛНЗ (Черкассы) — "Рух" (Львов)
- "Агробизнес" (Волочиск) — "Металлист 1925" (Харьков)
- "Локомотив" (Киев) — "Нива" (Винница).
Базовой датой матчей назначено 29 октября. В Кубке Украины нет ответных встреч: в случае ничейного результата все решится в серии пенальти, без дополнительного времени.
