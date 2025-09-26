Видео
Главная Спорт Динамо — Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Динамо — Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:01
Шахтер против Динамо и другие пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Дмитрий Ризнык с Кубком Украины. Фото: УНИАН

В четверг состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026. Главным событием стало определение пары с участием киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Команда Александра Шовковского проведет домашний матч против действующего чемпиона страны, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Эта встреча уже сейчас считается главным украшением стадии и привлекает особое внимание болельщиков.

Динамо против Шахтера
Матчи "Динамо" против "Шахтера" в Кубке Украины. Фото: t.me/vmylenko

Кроме центрального противостояния, жеребьевка распределила и другие пары турнира. Они обещают подарить несколько неожиданных дуэлей с участием клубов из Первой и Второй лиг. 

Денис Попов
Денис Попов наносит удар по воротам "Шахтера". Фото: УНИАН

Пары 1/8 финала Кубка Украины

Встреча на этой стадии турнира "Шахтера" и "Динамо" повышает шансы на то, что финалистом Кубка Украины станет команда не из элитного дивизиона.

  • "Виктория" (Сумы) — "Ингулец" (Петрово)
  • "Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк)
  • "Агротех" (Тишковка) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
  • "Буковина" (Черновцы) — "Нива" (Тернополь)
  • "Лесное" (Киев) — "Чернигов"
  • ЛНЗ (Черкассы) — "Рух" (Львов)
  • "Агробизнес" (Волочиск) — "Металлист 1925" (Харьков)
  • "Локомотив" (Киев) — "Нива" (Винница). 

Базовой датой матчей назначено 29 октября. В Кубке Украины нет ответных встреч: в случае ничейного результата все решится в серии пенальти, без дополнительного времени. 

Напомним, известный футболист косвенно подтвердил уход Сергея Реброва из сборной Украины. 

Бывший футболист "Динамо" Каха Каладзе ответил Владимиру Зеленскому на заявление о Грузии. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
