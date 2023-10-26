"Динамо" та "Шахтар" у ТОП-10 світового рейтингу — в клубах талановита молодь

"Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо" Киев

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" у ТОП-10 світового рейтингу клубів за кількістю вихованців у 48 країнах. Вони поступилися лише всесвітньовідомим школам.

Українські клуби увійшли в ТОП-10 рейтингу CIES Football Observatory.

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"Динамо", "Шахтар" у ТОП-10. Фото: CIES Football Observatory

"Динамо" та "Шахтар" у ТОП-10

"Динамо" у рейтингу посідає шосту позицію з 80 вихованцями. Донецький "Шахтар" має 74 представника та ділить 10-те місце із хорватським "Динамо" Загреб.

Найбільше вихованців наразі у амстердамського "Аяксу" — 86. Друга позиція у "Бенфіки" — 85, а третя у "Спортінга" — 83.

Також у рейтингу на восьмій позиції опинилася "Барселона" з її легендарною школою "Ла Масія".

Зазначимо, що за останні два роки "Динамо" продало Віталія Миколенка, Іллю Забарного та Віктора Циганкова у топові чемпіонати. "Шахтар" оформив трансфер Михайла Мудрика за рекордні для України 70+30 млн євро.

Напомним, Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе.

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

У Забарного могут возникнуть проблемы в "Борнмуте".

"Динамо" может назначить нового главного тренера уже в январе.

Пушич высказался о дебюте во главе "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны".