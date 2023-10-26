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"Динамо" и "Шахтер" в ТОП-10 мирового рейтинга — в клубах талантливая молодежь

26 октября 2023 14:43
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" и "Шахтер" в ТОП-10 мирового рейтинга — в клубах талантливая молодежь
"Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в ТОП-10 мирового рейтинга клубов по количеству воспитанников в 48 странах. Они уступили только всемирно известным школам.

Украинские клубы вошли в ТОП-10 рейтинга CIES Football Observatory.

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"Динамо", "Шахтер" в ТОП-10. Фото: CIES Football Observatory

"Динамо" и "Шахтер" в ТОП-10

"Динамо" в рейтинге находится на шестой позиции с 80 воспитанниками. У Донецкого "Шахтера"  74 представител, и делит он 10-е место с хорватским "Динамо" Загреб.

Больше всего воспитанников пока у амстердамского "Аякса" — 86. Вторая позиция у "Бенфики" — 85, а третья у "Спортинга" — 83.

Также в рейтинге на восьмой позиции оказалась "Барселона" с ее знаменитой школой "Ла Массия".

За последние два года "Динамо" продало Виталия Миколенко, Илью Забарного и Виктора Цыганкова в топовые чемпионаты. "Шахтер" оформил трансфер Михаила Мудрика за рекордные для Украины 70+30 млн евро.

Напомним, Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе.

Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

У Забарного могут возникнуть проблемы в "Борнмуте".

"Динамо" может назначить нового главного тренера уже в январе.

Пушич высказался о дебюте во главе "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны".

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