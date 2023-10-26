"Динамо" и "Шахтер" в ТОП-10 мирового рейтинга — в клубах талантливая молодежь
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в ТОП-10 мирового рейтинга клубов по количеству воспитанников в 48 странах. Они уступили только всемирно известным школам.
Украинские клубы вошли в ТОП-10 рейтинга CIES Football Observatory.
"Динамо" и "Шахтер" в ТОП-10
"Динамо" в рейтинге находится на шестой позиции с 80 воспитанниками. У Донецкого "Шахтера" 74 представител, и делит он 10-е место с хорватским "Динамо" Загреб.
Больше всего воспитанников пока у амстердамского "Аякса" — 86. Вторая позиция у "Бенфики" — 85, а третья у "Спортинга" — 83.
Также в рейтинге на восьмой позиции оказалась "Барселона" с ее знаменитой школой "Ла Массия".
За последние два года "Динамо" продало Виталия Миколенко, Илью Забарного и Виктора Цыганкова в топовые чемпионаты. "Шахтер" оформил трансфер Михаила Мудрика за рекордные для Украины 70+30 млн евро.
Напомним, Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе.
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