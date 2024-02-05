Динамо втратило двох ключових футболістів через травми

Володимир Шепелєв під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Невдалі результати київського "Динамо" у недавніх товариських матчах частково пов'язані з відсутністю двох футболістів. Головний тренер команди Олександр Шовковський був змушений використати у поєдинках не оптимальний склад гравців.

Олександр Тимчик та Володимир Шепелєв тренуються за індивідуальною програмою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Dynamo.kiev.ua".

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Під час зимового збору "Динамо" в Туреччині одразу два футболісти київської команди не брали участі у товариських матчах. Це захисник Олександр Тимчик та хавбек Володимир Шепелєв. Обидва гравці завершили першу половину сезону з травмами й нині відбуваються процес відновлення.

Олександр Тимчик у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Коли "динамівці" повернуться на поле

Олександр Тимчик не міг грати через травму плеча. Володимир Шепелєв опинився у лазареті через м'язове ушкодження. Вони вже займаються за індивідуальним графіком та близькі до повного відновлення.

Очікується, що Тимчик та Шепелєв зможуть повернутися на поле вже до першого поєдинку "Динамо" у другій половині сезону. Команда Олександра Шовковського протистоятиме "Металісту 1925" у Харкові 24 лютого.

Також практично готовий повернутися до ладу досвідчений півзахисник Андрій Ярмоленко, який через травму не виходив на поле з жовтня 2023 року.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Тим часом "Динамо" продовжує програвати на зборах. Тренер Олександр Шовковський відреагував на серію поразок.

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