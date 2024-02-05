Динамо потеряло двух ключевых футболистов из-за травм

Владимир Шепелев во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Неудачные результаты киевского "Динамо" в недавних товарищеских матчах частично связаны с отсутствием двух футболистов. Главный тренер команды Александр Шовковский был вынужден использовать в поединках не оптимальный состав игроков.

Александр Тымчик и Владимир Шепелев тренируются по индивидуальной программы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Dynamo.kiev.ua".

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Во время зимнего сбора "Динамо" в Турции сразу два футболиста киевской команды не принимали участия в товарищеских матчах. Это защитник Александр Тымчик и хавбек Владимир Шепелев. Оба игрока завершили первую половину сезона с травмами и в настоящее время проходят процесс восстановления.

Александр Тымчик в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Когда "динамовцы" вернутся на поле

Александр Тымчик не мог играть из-за травмы плеча. Владимир Шепелев оказался в лазарете из-за мышечного повреждения. Они уже занимаются по индивидуальному графику и близки к полному восстановлению.

Ожидается, что Тымчик и Шепелев смогут вернуться на поле уже к первому поединку "Динамо" во второй половине сезона. Команда Александра Шовковского будет противостоять "Металлисту 1925" в Харькове 24 февраля.

Также практически готов вернуться в строй опытный полузащитник Андрей Ярмоленко, который из-за травмы не выходил на поле с октября 2023 года.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

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