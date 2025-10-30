Відео
Головна Спорт Динамо втратило гравця через травму в матчі Кубка України

Динамо втратило гравця через травму в матчі Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:24
Оновлено: 10:44
Михайленко отримав травму в матчі Динамо з Шахтарем
Микола Михайленко в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" вийшло до чвертьфіналу Кубка України завдяки перемозі над "Шахтарем" (2:1). Однак у команді Олександра Шовковського з'явилася нова кадрова втрата.

Микола Михайленко отримав травму під час протистояння, повідомляє Sport.ua.

"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" всупереч прогнозам експертів. Голи Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро дозволили "біло-синім" перемогти в матчі 1/8 Кубка України. Однак успіх був затьмарений кадровою втратою.

Николай Михайленко
Микола Михайленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Михайленко не зміг дограти поєдинок

У перерві матчу Олександр Шовковський замінив півзахисника Миколу Михайленка, який отримав травму. Замість нього на поле вийшов Володимир Бражко. Другий тайм "Динамо" відіграло набагато краще, ніж першу половину поєдинку, і зуміло притиснути суперника до воріт.

"Я грав із дискомфортом, який не дозволив мені провести на полі весь матч. У перерві відчув, що більше не можу рухатися, і ми прийняли рішення про заміну", — розповів Михайленко після гри.

Уже 2 листопада "Динамо" зустрінеться з "Шахтарем" у рамках 11 туру чемпіонату України. У лазареті київської команди перебувають Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Назар Волошин та Крістіан Біловар.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Арда Туран був розчарований та злий після поразки своєї команди.

спорт футбол Динамо Кубок України Микола Михайленко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
