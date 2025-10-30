Михайленко получил травму в матче Динамо с Шахтером

Николай Михайленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины благодаря победе над "Шахтером" (2:1). Однако в команде Александра Шовковского появилась новая кадровая потеря.

Николай Михайленко получил травму по ходу противостояния, сообщает Sport.ua.

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" вопреки прогнозам экспертов. Голы Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро позволили "бело-синим" победить в матче 1/8 Кубка Украины. Однако успех был омрачен кадровой потерей.

Николай Михайленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Михайленко не смог доиграть поединок

В перерыве матча Александр Шовковский заменил полузащитника Николая Михайленко, который получил травму. Вместо него на поле вышел Владимир Бражко. Второй тайм "Динамо" отыграло намного лучше, чем первую половину поединка, и сумело прижать соперника к воротам.

"Я играл с дискомфортом, который не позволил мне провести на поле весь матч. В перерыве почувствовал, что больше не могу двигаться, и мы приняли решение о замене", — рассказал Михайленко после игры.

Уже 2 ноября "Динамо" встретится с "Шахтером" в рамках 11 тура чемпионата Украины. В лазарете киевской команды находятся Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Назар Волошин и Кристиан Биловар.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Арда Туран был разочарован и зол после поражения своей команды.

