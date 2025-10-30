Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо потеряло игрока из-за травмы в матче Кубка Украины

Динамо потеряло игрока из-за травмы в матче Кубка Украины

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:24
обновлено: 10:44
Михайленко получил травму в матче Динамо с Шахтером
Николай Михайленко в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины благодаря победе над "Шахтером" (2:1). Однако в команде Александра Шовковского появилась новая кадровая потеря. 

Николай Михайленко получил травму по ходу противостояния, сообщает Sport.ua

Реклама
Читайте также:

"Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером" вопреки прогнозам экспертов. Голы Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро позволили "бело-синим" победить в матче 1/8 Кубка Украины. Однако успех был омрачен кадровой потерей.  

Николай Михайленко
Николай Михайленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Михайленко не смог доиграть поединок 

В перерыве матча Александр Шовковский заменил полузащитника Николая Михайленко, который получил травму. Вместо него на поле вышел Владимир Бражко. Второй тайм "Динамо" отыграло намного лучше, чем первую половину поединка, и сумело прижать соперника к воротам. 

"Я играл с дискомфортом, который не позволил мне провести на поле весь матч. В перерыве почувствовал, что больше не могу двигаться, и мы приняли решение о замене", — рассказал Михайленко после игры. 

Уже 2 ноября "Динамо" встретится с "Шахтером" в рамках 11 тура чемпионата Украины. В лазарете киевской команды находятся Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Назар Волошин и Кристиан Биловар. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Арда Туран был разочарован и зол после поражения своей команды. 

Что скрывает о своей личной жизни главный тренер "Полесья" Руслан Ротань? Рассказываем о семейном положении специалиста. 

Боксер Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры принял участие в публичном мероприятии

спорт футбол Динамо Кубок Украины Николай Михайленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации