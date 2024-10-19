Динамо розгромило Оболонь з рахунком 5-1 у київському дербі УПЛ

Динамо з дублем Ваната та автоголом Михавка розгромило Оболонь — відео
У десятому турі Української прем’єр-ліги відбулося київське дербі. "Оболонь" приймала "Динамо".
Фаворит здобув впевнену перемогу, передає портал Новини.LIVE.
"Динамо" забило шість м'ячів, але один у свої ворота
Кияни змогли відкрити рахунок на 11-й хвилині, коли Ванат прострілив з флангу, а Шапаренко після невдалої гри Мединського забив перший гол.
За дев’ять хвилин після першого голу Шапаренко пасом вивів Ваната на побачення з воротарем, але проти Владислава сфолили — пенальті. Жертва з 11-метрів переграв голкіпера.
На 29-й хвилині Ванат ще раз вийшов на побачення і обіграв голкіпера, оформивши дубль.
На початку другого тайму команди швидко обмінялись голами. Спершу за "Динамо" забив Караваєв, а потім Михавко відзначився голом у свої ворота.
Останній гол в матчі "Динамо" забило на 73-й хвилині. Бражко здалеку пробив точно у дальній кут воріт.
"Оболонь" — "Динамо" — 1:5
Голи: Михавко, 51 (авт.) — Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пен.), 29, Караваєв, 49, Бражко, 73
"Оболонь": Федорівський — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84) — Черненко (Юшко, 69), Вітенчук (Курко, 79), Мединський — Суханов, Тарануха (Лях, 69), Блізніченко (Слободян, 69).
"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Шапаренко (Герреро, 80), Бражко — Караваєв (Біловар, 74), Буяльський (Рубчинський, 63), Кабаєв (Брагару, 63) — Ванат (Андрієвський, 79).
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