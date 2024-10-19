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Динамо с дублем Ваната и автоголом Михавка разгромило Оболонь — видео

19 октября 2024 19:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо разгромило Оболонь со счетом 5-1 в киевском дерби УПЛ
Владислав Ванат в матче с "Оболонью". Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В десятом туре Украинской премьер-лиги прошло киевское дерби. "Оболонь" принимала "Динамо".

Фаворит одержал уверенную победу, передает портал Новини.LIVE.

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Киевляне смогли открыть счет на 11-й минуте, когда Ванат прострелил с фланга, а Шапаренко после неудачной игры Мединского забил первый гол.

Через девять минут после первого гола Шапаренко вывел Ваната на свидание с вратарем, но против Владислава сфолили — пенальти. Жертва с 11-метров обыграл голкипера.

На 29-й минуте Ванат еще раз вышел на свидание и обыграл голкипера, оформив дубль.

В начале второго тайма команды быстро обменялись голами. Сначала за "Динамо" забил Караваев, а затем Михавко отметился голом в свои ворота.

Последний гол в матче "Динамо" забило на 73-й минуте. Бражко издали пробил точно в дальний угол ворот.

"Оболонь" — "Динамо" — 1:5

Голы: Михавко, 51 (авт.) — Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пен.), 29, Караваев, 49, Бражко, 73

"Оболонь": Федоровский — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Чернов, 84) — Черненко (Юшко, 69), Витенчук (Курко, 79), Мединский — Суханов, Тарануха (Лях, 69), Близниченко (Слободян, 69).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак — Шапаренко (Герреро, 80), Бражко — Караваев (Беловар, 74), Буяльский (Рубчинский, 63), Кабаев (Брагару, 63) — Ванат (Андриевский, 79).

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футбол ФК Оболонь Владислав Ванат Динамо УПЛ

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