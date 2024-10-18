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Динамо одержало волевую победу над Оболонью в чемпионате юношеских команд

18 октября 2024 17:13
Станислав Костюк - Редактор
Динамо одержало волевую победу над Оболонью в матче юношеских команд
Матвей Пономаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" сумело отыграться и вырвать победу после того, как пропустило гол от "Оболони" в матче молодежных команд. Подопечные Игоря Костюка создали много моментов у ворот соперника. 

"Динамо" проиграло первый тайм, но поработали над реализацией после перерыва, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Динамо Киев
Атака киевского "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Как сыграли команды 

С первых минут встречи футболисты "Динамо" начали создавать моменты у ворот соперника, но голкипер "Оболони" действовал уверенно, да и сами "бело-синие" не забивали из выгодных позиций. Матвей Пономаренко мог оформить как минимум дубль, но вместо этого "Оболонь" повела в счете. На 29-й минуте Лях получил мяч на правом краю штрафной Суркиса и переиграл голкипера "Динамо", 1:0! 

Сразу после перерыва гости могли отыграться, но Осипенко оказался в положении "вне игры". Зато на 59-й минуте Пеикришвили после навеса с фланга точно пробил головой, 1:1! Через девять минут Редушко принял мяч у чужих ворот и вторым касанием послал его в "девятку", 1:2! Буквально сразу же Кремчанин воспользовался ошибкой соперника в обороне и "поставил точку" в матче, 1:3! 

"Оболонь" — "Динамо" — 1:3

Голы: Лях, 29 — Пеикришвили, 59; Редушко, 68; Кремчанин, 73.

"Оболонь": Марченко, Коцюбайло, Фещенко, Ломницкий, Лящук (Давидок, 86), Дружинин, Корх (Куделя, 86), Козлов (Наливайко, 69), Зоренко, Юшко (Чорный, 61), Лях (Грабилин, 61).

"Динамо": Суркис, Сизонюк, Коломиец (Захарченко, 46), Балаба, Б. Романюк (Дикий, 46), Ищенко, Осипенко, Билый (Пеикришвили, 46), Кремчанин, Редушко (Шевченко, 81), Пономаренко (Лобко, 85).

Напомним, в чемпионате Украины разгорелся скандал из-за поведения стюардов во Львове на матче "Шахтера". 

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Динамо ФК Оболонь футбол спорт УПЛ

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