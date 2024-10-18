В Динамо назвали главных конкурентов в борьбе за чемпионство

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/dubaa_4444/

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал ход чемпионской гонки в Премьер-лиге. Футболист назвал команды, которые считает конкурентами "бело-синих" в борьбе за титул.

Дубинчак отметил рост конкуренции в УПЛ, сообщает "Украинский футбол".

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Киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины после 8 туров. Действующий обладатель титула донецкий "Шахтер" занимает 4 место. Однако Владислав Дубинчак считает, что пока рано сбрасывать "горняков" со счетов.

Дубинчак во время матча. Фото: instagram.com/dubaa_4444/

Главные конкуренты "Динамо"

Защитник киевской команды отметил прогресс "Александрии" и "Полесья", которые занимают места в верхней части турнирной таблицы УПЛ. Дубинчак напомнил о том, что почти в каждом сезоне появляются претенденты на чемпионство, к которым еще недавно относился и "Днепр-1".

"В "Полесья" и "Александрии" хорошие. Еще это достаточно квалифицированные специалисты во главе команды, Имад Ашур и Руслан Ротань. Поэтому ничего удивительного в турнирном положении этих клубов сейчас нет", — отметил Дубинчак.

При этом футболист не сомневается, что "Шахтер" еще сумеет поправить свое турнирное положение после неудачного старта сезона.

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