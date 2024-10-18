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В Динамо назвали главного конкурента по УПЛ — это не Шахтер

18 октября 2024 15:16
Станислав Костюк - Редактор
В Динамо назвали главных конкурентов в борьбе за чемпионство
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/dubaa_4444/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал ход чемпионской гонки в Премьер-лиге. Футболист назвал команды, которые считает конкурентами "бело-синих" в борьбе за титул. 

Дубинчак отметил рост конкуренции в УПЛ, сообщает "Украинский футбол". 

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Киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины после 8 туров. Действующий обладатель титула донецкий "Шахтер" занимает 4 место. Однако Владислав Дубинчак считает, что пока рано сбрасывать "горняков" со счетов. 

Владислав Дубинчак
Дубинчак во время матча. Фото: instagram.com/dubaa_4444/

Главные конкуренты "Динамо" 

Защитник киевской команды отметил прогресс "Александрии" и "Полесья", которые занимают места в верхней части турнирной таблицы УПЛ. Дубинчак напомнил о том, что почти в каждом сезоне появляются претенденты на чемпионство, к которым еще недавно относился и "Днепр-1". 

"В "Полесья" и "Александрии" хорошие. Еще это достаточно квалифицированные специалисты во главе команды, Имад Ашур и Руслан Ротань. Поэтому ничего удивительного в турнирном положении этих клубов сейчас нет", — отметил Дубинчак.

При этом футболист не сомневается, что "Шахтер" еще сумеет поправить свое турнирное положение после неудачного старта сезона. 

Напомним, бывший полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик может стать игроком французского клуба. 

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уйдет в аренду из "Реала" на вторую половину сезона. 

Украинская спортсменка Ярослава Магучих заставила танцевать известных блогеров. 

Динамо футбол ФК Шахтер спорт УПЛ Владислав Дубинчак

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