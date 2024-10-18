У Динамо назвали головних конкурентів у боротьбі за чемпіонство

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/dubaa_4444/

Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак прокоментував перебіг чемпіонських перегонів у Прем'єр-лізі. Футболіст назвав команди, які вважає конкурентами "біло-синіх" у боротьбі за титул.

Дубінчак відзначив зростання конкуренції в УПЛ, повідомляє "Український футбол".

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Київське "Динамо" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України після 8 турів. Чинний володар титулу донецький "Шахтар" посідає 4 місце. Однак Владислав Дубінчак вважає, що поки що рано скидати "гірників" з рахунків.

Дубінчак під час матчу. Фото: instagram.com/dubaa_4444/

Головні конкуренти "Динамо"

Захисник київської команди відзначив прогрес "Олександрії" та "Полісся", які займають місця у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Дубінчак нагадав про те, що майже кожного сезону з'являються претенденти на чемпіонство, до яких ще нещодавно ставився і "Дніпро-1".

"У "Полісся" та "Олександрії" хороші. Ще це досить кваліфіковані фахівці на чолі команди, Імад Ашур та Руслан Ротань. Тому нічого дивного у турнірному становищі цих клубів зараз немає", — зазначив Дубінчак.

При цьому футболіст не сумнівається, що "Шахтар" ще зможе поправити своє турнірне становище після невдалого старту сезону.

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