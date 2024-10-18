Динамо здобуло вольову перемогу над Оболонню у матчі юнацьких команд

Матвій Пономаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зуміло відігратися та вирвати перемогу після того, як пропустило гол від "Оболоні" у матчі молодіжних команд. Підопічні Ігоря Костюка створили багато моментів біля воріт суперника.

"Динамо" програло перший тайм, але попрацювало над реалізацією після перерви, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 10 туру чемпіонату України серед молодіжних команд "Оболонь" прийняла "Динамо" у Бучі. Суперники провели поєдинок в стилі атаки, поєдинок вийшов видовищним. Господарям поля вдалося виграти перший тайм, але після перерви "біло-сині" вирвали перемогу.

Атака київського "Динамо" Фото: пресслужба клубу

Як зіграли команди

З перших хвилин зустрічі футболісти "Динамо" почали створювати моменти біля воріт суперника, але голкіпер "Оболоні" діяв упевнено та й самі "біло-сині" не забивали з вигідних позицій. Матвій Пономаренко міг оформити як мінімум дубль, але натомість "Оболонь" повела у рахунку. На 29-й хвилині Лях отримав м'яч на правому краю штрафного майданчика Суркіса і переграв голкіпера "Динамо", 1:0!

Одразу після перерви гості могли відігратися, але Осипенко опинився у положенні "поза грою". Натомість на 59-й хвилині Пеікрішвілі після навісу з флангу точно пробив головою, 1:1! Через дев'ять хвилин Редушко прийняв м'яч біля чужої брами й другим дотиком послав його в "дев'ятку", 1:2! Буквально одразу ж Кремчанін скористався помилкою суперника в обороні та "поставив крапку" у матчі, 1:3!

"Оболонь" — "Динамо" — 1:3

Голи: Лях, 29 — Пеікрішвілі, 59; Редушко, 68; Кремчанін, 73.

"Оболонь": Марченко, Коцюбайло, Фещенко, Ломницький, Лящук (Давидок, 86), Дружинін, Корх (Куделя, 86), Козлов (Наливайко, 69), Зоренко, Юшко (Чорний, 61), Лях (Грабілін, 61).

"Динамо": Суркіс, Сизонюк, Коломієць (Захарченко, 46), Балаба, Б. Романюк (Дикий, 46), Іщенко, Осипенко, Білий (Пеікрішвілі, 46), Кремчанін, Редушко (Шевченко, 81), Пономаренко (Лобко, 85).

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