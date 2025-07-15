Дюбуа назвав причину, через яку переможе Усика в реванші

Даніель Дюбуа в Лондоні. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Британський боксер Даніель Дюбуа поділився своїми думками про майбутній реванш з Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні та стане вирішальним у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Даніель Дюбуа підкреслив, що цього разу його настрій буде зовсім іншим, повідомляє The Guardian.

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Він зазначив, що підходить до бою краще підготовленим, ніж минулого разу, коли поступився українцеві нокаутом у дев'ятому раунді. За словами британця, тепер він знає, чого очікувати, і готовий до будь-якого сценарію.

Даніель Дюбуа перед реваншем з Усиком. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Чому Дюбуа впевнений у перемозі

Претендент на титул заявив, що минуле не має значення, для нього бій з Усиком стане новою главою. Він назвав себе "людиною майбутнього" і запевняє, що має намір показати, на що здатний молодий, голодний до перемог спортсмен.

Також Дюбуа провів паралелі з іншими зірками суперважкого дивізіону. Він нагадав про бої з Тайсоном Ф'юрі, зазначивши, що той уже пройшов свій пік і не володіє такою ударною міццю. На відміну від Ф'юрі, за словами Дюбуа, він може завдати вирішального удару.

"Я новий, свіжий боєць, я молодий лев, і це мій час. Ми підготували чіткий план, і я знаю, що зможу дати Усику справжній бій", — заявив Даніель Дюбуа перед головною подією літа.

Нагадаємо, було названо суми, які Усик та Дюбуа зароблять за цей реванш.

Незадовго до протистояння найкращих супертяжів світу пройде ще один важливий поєдинок за участю українки.

Лідер донецького "Шахтаря" зацікавився можливістю продовжити кар'єру в Італії.