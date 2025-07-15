Дюбуа назвал причину, по которой победит Усика в реванше

Даниэль Дюбуа в Лондоне. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился своими мыслями о предстоящем реванше с Александром Усиком. Поединок состоится 19 июля в Лондоне и станет решающим в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Даниэль Дюбуа подчеркнул, что в этот раз его настрой будет совсем другим, сообщает The Guardian.

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Он отметил, что подходит к бою лучше подготовленным, чем в прошлый раз, когда уступил украинцу нокаутом в девятом раунде. По словам британца, теперь он знает, чего ожидать и готов к любому сценарию.

Даниэль Дюбуа перед реваншем с Усиком. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Почему Дюбуа уверен в победе

Претендент на титул заявил, что прошлое не имеет значения, для него бой с Усиком станет новой главой. Он назвал себя "человеком будущего" и уверяет, что намерен показать, на что способен молодой, голодный до побед спортсмен.

Также Дюбуа провел параллели с другими звездами супертяжелого дивизиона. Он напомнил о боях с Тайсоном Фьюри, отметив, что тот уже прошел свой пик и не обладает такой ударной мощью. В отличие от Фьюри, по словам Дюбуа, он может нанести решающий удар.

"Я новый, свежий боец, я молодой лев, и это мой час. Мы подготовили четкий план, и я знаю, что смогу дать Усику настоящий бой", — заявил Даниэль Дюбуа перед главным событием лета.

Напомним, были названы суммы, которые Усик и Дюбуа заработают за этот реванш.

Незадолго до противостояния лучших супертяжей мира пройдет еще один важный поединок с участием украинки.

Лидер донецкого "Шахтера" заинтересовался возможностью продолжить карьеру в Италии.