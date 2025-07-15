Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дюбуа назвал причину уверенности в победе над Усиком

Дюбуа назвал причину уверенности в победе над Усиком

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 11:53
Дюбуа назвал причину, по которой победит Усика в реванше
Даниэль Дюбуа в Лондоне. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился своими мыслями о предстоящем реванше с Александром Усиком. Поединок состоится 19 июля в Лондоне и станет решающим в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Даниэль Дюбуа подчеркнул, что в этот раз его настрой будет совсем другим, сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Он отметил, что подходит к бою лучше подготовленным, чем в прошлый раз, когда уступил украинцу нокаутом в девятом раунде. По словам британца, теперь он знает, чего ожидать и готов к любому сценарию.

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа перед реваншем с Усиком. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Почему Дюбуа уверен в победе

Претендент на титул заявил, что прошлое не имеет значения, для него бой с Усиком станет новой главой. Он назвал себя "человеком будущего" и уверяет, что намерен показать, на что способен молодой, голодный до побед спортсмен.

Также Дюбуа провел параллели с другими звездами супертяжелого дивизиона. Он напомнил о боях с Тайсоном Фьюри, отметив, что тот уже прошел свой пик и не обладает такой ударной мощью. В отличие от Фьюри, по словам Дюбуа, он может нанести решающий удар.

"Я новый, свежий боец, я молодой лев, и это мой час. Мы подготовили четкий план, и я знаю, что смогу дать Усику настоящий бой", — заявил Даниэль Дюбуа перед главным событием лета. 

Напомним, были названы суммы, которые Усик и Дюбуа заработают за этот реванш. 

Незадолго до противостояния лучших супертяжей мира пройдет еще один важный поединок с участием украинки. 

Лидер донецкого "Шахтера" заинтересовался возможностью продолжить карьеру в Италии. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации