Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі arrow

Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі

22 грудня 2024 00:25
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — Дюбуа планує кинути виклик переможцю
Британський боксер Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

До бою Усик — Ф'юрі залишились лічені хвилини. Напередодні старту поєдинку журналісти поговорили з деякими відомими гостями шоу у Саудівській Аравії. 

Британський боксер Даніель Дюбуа також прибув на поєдинок між Усиком та Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію TNT Sports. 

Читайте також:

При цьому, Дюбуа приїхав не просто як глядач. У нього є ще одна ціль. 

Для чого Дюбуа прибув на Усик — Ф'юрі

"Це буде чудовий бій. Я з нетерпінням чекаю кинути виклик переможцю, тож нехай переможе найкращий", — зазначив Даніель Дюбуа в коментарі журналістам. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик-Фьюрі 2.

Друг і брат директора команди Усика Даніель Лапін впевнено переміг раніше непереможеного суперника.

Український суперважкоатлет Андрій Новицький в Ер-Ріяді виграв і попросив поєдинок у ексчемпіона Деонтея Уайлдера.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Даниель Дюбуа Усик — Ф'юрі 2

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:45 Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

01:35 Усик у дуже складному поєдинку переміг Ф'юрі

01:32 Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд

01:30 Радник ВР, що заявив про зниження віку мобілізації, звільнився

00:39 Бій Усик-Ф'юрі в ці хвилини розпочався в Ер-Ріяді

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

00:36 Ф'юрі у цікавому костюмі вийшов у ринг на бій з Усиком — відео

00:30 Відстрочка для багатодітного батька — важлива умова

00:28 РФ сама направила дрон на будинки у Казані — експерт про причину

00:25 Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі

00:07 Турки Аль аш-Шейх представив нове промо бою Усик — Ф'юрі

01:45 Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

01:35 Усик у дуже складному поєдинку переміг Ф'юрі

01:32 Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд

01:30 Радник ВР, що заявив про зниження віку мобілізації, звільнився

00:39 Бій Усик-Ф'юрі в ці хвилини розпочався в Ер-Ріяді

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

00:36 Ф'юрі у цікавому костюмі вийшов у ринг на бій з Усиком — відео

00:30 Відстрочка для багатодітного батька — важлива умова

00:28 РФ сама направила дрон на будинки у Казані — експерт про причину

00:25 Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі

00:07 Турки Аль аш-Шейх представив нове промо бою Усик — Ф'юрі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки