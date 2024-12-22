Усик Ф'юрі — Дюбуа планує кинути виклик переможцю

Британський боксер Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До бою Усик — Ф'юрі залишились лічені хвилини. Напередодні старту поєдинку журналісти поговорили з деякими відомими гостями шоу у Саудівській Аравії.

Британський боксер Даніель Дюбуа також прибув на поєдинок між Усиком та Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на трансляцію TNT Sports.

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При цьому, Дюбуа приїхав не просто як глядач. У нього є ще одна ціль.

"It'll be a great fight. I'm looking forward to challenging the winner, so may the best man win" 😉@DynamiteDubois wants the winner of Oleksandr Uysk and Tyson Fury!



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Для чого Дюбуа прибув на Усик — Ф'юрі

"Це буде чудовий бій. Я з нетерпінням чекаю кинути виклик переможцю, тож нехай переможе найкращий", — зазначив Даніель Дюбуа в коментарі журналістам.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик-Фьюрі 2.

Друг і брат директора команди Усика Даніель Лапін впевнено переміг раніше непереможеного суперника.

Український суперважкоатлет Андрій Новицький в Ер-Ріяді виграв і попросив поєдинок у ексчемпіона Деонтея Уайлдера.