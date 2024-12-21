Українець Новицький кинув виклик Вайлдеру

Український боксер Андрій Новицький. Фото: instagram.com/novitskyi_rmp

В Саудівській Аравії продовжується андеркард поєдинку Усик — Ф'юрі 2. У першому з боїв тріумфував українець Андрій Новицький.

Суперважковаговик з Одеси Андрій Новицький одностайним рішенням суддів переміг Едгара Раміреса та зробив важливу заяву після свого тріумфу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію MEGOGO.

Читайте також:

Новицький захистив титул WBC International у надважкій вазі. Після цього він викликав на бій американця Деонтея Вайлдера.

Американський боксер Деонтей Вайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Хто такий Вайлдер

Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, бронзовий призер Олімпіади-2008 в Пекіні.

За свою кар'єру провів бої з Крісом Арреолою, Тайсоном Ф'юрі, Луїсом Ортісом, Робертом Хеленіусом, Чжаном Чжілеєм та іншими відомими супертяжами.

Останній на сьогоднішній день бій провів у червні 2024 року проти китайця Чжана Чжілея, якому програв технічним нокаутом.

Нагадаємо, на порталі Новини.LIVE ви можете спостерігати за прямою текстовою онлайн-трансляцією бою Усик — Ф'юрі 2.

Член команди Усика вже виступив в андеркарді бою Усик — Ф'юрі.

Менеджер Тайсона Ф'юрі пояснив, чому його підопічний не хоче брити бороду.