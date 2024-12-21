Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера arrow

Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера

21 грудня 2024 21:55
Олексій Паламарчук - Редактор
Українець Новицький кинув виклик Вайлдеру
Український боксер Андрій Новицький. Фото: instagram.com/novitskyi_rmp
Олексій Паламарчук - Редактор

В Саудівській Аравії продовжується андеркард поєдинку Усик — Ф'юрі 2. У першому з боїв тріумфував українець Андрій Новицький.

Суперважковаговик з Одеси Андрій Новицький одностайним рішенням суддів переміг Едгара Раміреса та зробив важливу заяву після свого тріумфу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію MEGOGO.

Читайте також:

Новицький захистив титул WBC International у надважкій вазі. Після цього він викликав на бій американця Деонтея Вайлдера. 

Вайлдер
Американський боксер Деонтей Вайлдер. Фото: instagram.com/bronzebomber

Хто такий Вайлдер

Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, бронзовий призер Олімпіади-2008 в Пекіні. 

За свою кар'єру провів бої з Крісом Арреолою, Тайсоном Ф'юрі, Луїсом Ортісом, Робертом Хеленіусом, Чжаном Чжілеєм та іншими відомими супертяжами. 

Останній на сьогоднішній день бій провів у червні 2024 року проти китайця Чжана Чжілея, якому програв технічним нокаутом. 

Нагадаємо, на порталі Новини.LIVE ви можете спостерігати за прямою текстовою онлайн-трансляцією бою Усик — Ф'юрі 2. 

Член команди Усика вже виступив в андеркарді бою Усик — Ф'юрі. 

Менеджер Тайсона Ф'юрі пояснив, чому його підопічний не хоче брити бороду

спорт бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2 Андрій Новицький

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:04 Мешканця Одещини оштрафували за ухилення від військового обліку

21:58 Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Онлайн-трансляція бою

21:55 Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера

21:47 Небезпека на дорогах — прогноз погоди у Львові на завтра

21:29 У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

21:16 Трагедія в Магдебурзі — серед поранених є українка

21:13 На Київщині чоловік проігнорував повістку — що вирішив суд

21:13 Менеджер Ф'юрі пояснив, чому Тайсон не буде голити бороду

21:01 У Польщі прокоментували можливість збиття російських ракет

20:59 Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

22:04 Мешканця Одещини оштрафували за ухилення від військового обліку

21:58 Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Онлайн-трансляція бою

21:55 Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера

21:47 Небезпека на дорогах — прогноз погоди у Львові на завтра

21:29 У Кривому Розі пролунали потужні вибухи

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

21:16 Трагедія в Магдебурзі — серед поранених є українка

21:13 На Київщині чоловік проігнорував повістку — що вирішив суд

21:13 Менеджер Ф'юрі пояснив, чому Тайсон не буде голити бороду

21:01 У Польщі прокоментували можливість збиття російських ракет

20:59 Графіки відключення світла в Одесі — які прогнози на неділю

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу