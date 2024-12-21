Українець Новицький кинув виклик Вайлдеру

Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера
В Саудівській Аравії продовжується андеркард поєдинку Усик — Ф'юрі 2. У першому з боїв тріумфував українець Андрій Новицький.
Суперважковаговик з Одеси Андрій Новицький одностайним рішенням суддів переміг Едгара Раміреса та зробив важливу заяву після свого тріумфу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на трансляцію MEGOGO.
Новицький захистив титул WBC International у надважкій вазі. Після цього він викликав на бій американця Деонтея Вайлдера.
Хто такий Вайлдер
Деонтей Вайлдер — колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, бронзовий призер Олімпіади-2008 в Пекіні.
За свою кар'єру провів бої з Крісом Арреолою, Тайсоном Ф'юрі, Луїсом Ортісом, Робертом Хеленіусом, Чжаном Чжілеєм та іншими відомими супертяжами.
Останній на сьогоднішній день бій провів у червні 2024 року проти китайця Чжана Чжілея, якому програв технічним нокаутом.
Нагадаємо, на порталі Новини.LIVE ви можете спостерігати за прямою текстовою онлайн-трансляцією бою Усик — Ф'юрі 2.
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