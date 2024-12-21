Украинец Новицкий бросил вызов Вайлдеру

Новицкий после триумфа в Саудовской Аравии вызвал Уайлдера
В Саудовской Аравии продолжается андеркард поединка Усик - Фьюри 2. В первом из боев торжествовал украинец Андрей Новицкий.
Супертяжеловес из Одессы Андрей Новицкий единодушным решением судей победил Эдгара Рамиреса и сделал важное заявление после своего триумфа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию MEGOGO.
Новицкий защитил титул WBC International в тяжелом весе. После этого он вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера.
Кто такой Уайлдер
Деонтей Уайлдер — бывший чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе, бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине.
За свою карьеру провел бои с Крисом Арреолой, Тайсоном Фьюри, Луисом Ортисом, Робертом Хелениусом, Чжаном Чжилеем и другими известными супертяжами.
Последний на сегодняшний день бой провел в июне 2024 года против китайца Чжана Чжилея, которому проиграл техническим нокаутом.
Напомним, на портале Новини.LIVE вы можете наблюдать за прямой текстовой онлайн-трансляцией боя Усик - Фьюри 2.
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