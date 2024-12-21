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Менеджер Ф'юрі пояснив, чому Тайсон не буде голити бороду

21 грудня 2024 21:13
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — Тайсон Ф'юрі не голитиме бороду, названа причина
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
Олексій Паламарчук - Редактор

Бій Усик-Ф'юрі дивитись можна буде вже через декілька годин. Напередодні поєдинку команди боксерів домовлялись про деталі протистояння, не обійшлося без конфліктів. 

В таборі Олександра Усика вимагали, щоб Тайсон Ф'юрі збрив свою бороду, повідомляє ESPN

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Проте, в команді Ф'юрі заявили, що Тайсон цього робити не буде. І навіть назвали причини. 

Тайсон Фьюри
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Борода Ф'юрі. Суть конфлікту 

Журналісти зазначають, що у правилах проведення боїв за звання чемпіона WBC (а це один із поясів, які сьогодні на кону), сказано, що "боксер може носити підстрижену бороду... за умови, що, за вказівкою комісії та супервайзера, товщина волосся на обличчі: 1) не пом'якшує і не впливає будь-яким чином на силу удару або траєкторію ударів; або 2) не завдає порізів чи саден супернику".

Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун відповів, що гоління бороди не буде. 

"Тайсон Ф'юрі боксував з бородою багато разів, як і інші бійці... Сам Усик публічно заявив, що борода у Тайсона — не проблема. У боксі немає закону чи постанови, що забороняє битися з бородою. Смішно, що це вже підіймалося на засіданні за правилами, але безрезультатно... Це не показ мод, це бокс".

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію Усик — Ф'юрі 2. 

Суперважковаговик з Одеси Андрій Новицький вже виступив в андеркарді реваншу Усик — Ф'юрі. 

Другим українцем, який провів свій поєдинок під час боксерського шоу у Саудівській Аравії, став Даніель Лапін

 

спорт бокс Тайсон Ф'юрі боксер Усик — Ф'юрі 2

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