Усик Фьюри — Тайсон Фьюри не будет брить бороду, названа причина

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

Бой Усик-Фьюри смотреть можно уже через несколько часов. В преддверии поединка команды боксеров договаривались о деталях противостояния, не обошлось без конфликтов.

В лагере Александра Усика потребовали, чтобы Тайсон Фьюри сбрил свою бороду, сообщает ESPN.

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Однако в команде Фьюри заявили, что Тайсон этого делать не будет. И даже назвали причину.

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Борода Фьюри. Суть конфликта

Журналисты отмечают, что в правилах проведения боев за звание чемпиона WBC (а это один из поясов, который сегодня на кону), сказано, что "боксер может носить подстриженную бороду... при условии, что, по указанию комиссии и супервайзера, толщина волос на лице: 1) не смягчает и не влияет каким-либо образом на силу удара или траекторию ударов; 2) не наносит порезов или ссадин сопернику".

Менеджер Тайсона Фьюри Спенсер Браун ответил, что бритья бороды не будет.

"Тайсон Фьюри боксировал с бородой много раз, как и другие бойцы... Сам Усик публично заявил, что борода у Тайсона — не проблема. В боксе нет закона или постановления, запрещающего биться с бородой. Смешно, что это уже поднималось. на заседании по правилам, но безрезультатно... Это не показ мод, это бокс".

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн —трансляцию Усик — Фьюри 2.

Супертяжеловес из Одессы Андрей Новицкий уже выступил в андеркарде реванша Усик — Фьюри.

Вторым украинцем, проведшим свой поединок во время боксерского шоу в Саудовской Аравии, стал Даниэль Лапин.