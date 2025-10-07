Кохана Назара Волошина Єлизавета Кандиба приголомшила знімком в Instagram

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

У київському "Динамо" цього сезону почав яскраво грати вінгер Назар Волошин. Йому навіть вдалося витіснити на лавку запасних Андрія Ярмоленка.

Після матчів чемпіонату України та єврокубків на нього дома завжди чекає кохана Єлизавета Кандиба. Дівчина футболіста цього разу вразила своїми публікаціями в сторіз Instagram.

Єлизавета поки набирається необхідної популярності. В Instagram у неї наразі 17 тисяч фоловерів.

Дівчина Волошина знову вразила

Спершу одягнена в білий спортивний костюм та чешки Єлизвета відвідала тренування, на якому вона сіла в шпагат. В cоцмережах дівчини можна побачити багато публікацій, де вона показує свою хорошу гнучкість.

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

На другій публікації Кандиба роздягалася, залишивши на собі лише білизну. На знімку можна побачити, що дівчина добре тримає себе в формі й не має зайвої ваги.

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Волошин цього сезону в 16 матчах за "Динамо" забив п’ять голів та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює дебютанта збірної України в 5 млн євро.

