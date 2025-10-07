Відео
Україна
Головна Спорт Дівчина гравця збірної України роздягнулась та показала гнучкість

Дівчина гравця збірної України роздягнулась та показала гнучкість

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:27
Кохана Назара Волошина Єлизавета Кандиба приголомшила знімком в Instagram
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

У київському "Динамо" цього сезону почав яскраво грати вінгер Назар Волошин. Йому навіть вдалося витіснити на лавку запасних Андрія Ярмоленка.

Після матчів чемпіонату України та єврокубків на нього дома завжди чекає кохана Єлизавета Кандиба. Дівчина футболіста цього разу вразила своїми публікаціями в сторіз Instagram.

Єлизавета поки набирається необхідної популярності. В Instagram у неї наразі 17 тисяч фоловерів.

Дівчина Волошина знову вразила

Спершу одягнена в білий спортивний костюм та чешки Єлизвета відвідала тренування, на якому вона сіла в шпагат. В cоцмережах дівчини можна побачити багато публікацій, де вона показує свою хорошу гнучкість.

Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

На другій публікації Кандиба роздягалася, залишивши на собі лише білизну. На знімку можна побачити, що дівчина добре тримає себе в формі й не має зайвої ваги.

Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Волошин цього сезону в 16 матчах за "Динамо" забив п’ять голів та зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює дебютанта збірної України в 5 млн євро.

футбол Динамо дружини футболістів Назарій Волошин Єлизавета Кандиба
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
