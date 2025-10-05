Відео
Головна Спорт Ярмоленко залишив київське Динамо — Шовковський був здивований

Ярмоленко залишив київське Динамо — Шовковський був здивований

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 19:45
Шовковський пояснив відсутність Ярмоленка у матчі Динамо
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в матчі восьмого туру УПЛ зіграло внічию з харківським "Металістом 1925". У цій грі був відсутній лідер киян Андрій Ярмоленко.

Про відсутність Ярмоленка головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів після матчу, передає пресслужба "Динамо".

Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Чому "Динамо" грало без Ярмоленка

На післяматчевій пресконференції Шовковського попросили розповісти, чому Ярмоленка немає в заявці на гру.

За словами тренера, Ярмоленко після гри Ліги конференцій проти "Крістал Пелас" (0:2) звернувся до нього, повідомивши про сімейні проблеми, через які змушений був залишити розташування команди.

Тренер зазначив, що деталі ситуації йому невідомі, але назвав це дивним.

"Чому немає Ярмоленка? Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з "Крістал Пелас" він підійшов, сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно", — сказав тренер.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
