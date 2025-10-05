Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко в матче Динамо

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в матче восьмого тура УПЛ сыграло вничью с харьковским "Металлистом 1925". В этой игре отсутствовал лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

Об отсутствии Ярмоленко главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал после матча, передает пресс-служба "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Почему "Динамо" играло без Ярмоленко

На послематчевой пресс-конференции Шовковского попросили рассказать, почему Ярмоленко нет в заявке на игру.

По словам тренера, Ярмоленко после игры Лиги конференций против "Кристал Пэлас" (0:2) обратился к нему, сообщив о семейных проблемах, из-за которых вынужден был покинуть расположение команды.

Тренер отметил, что детали ситуации ему неизвестны, но назвал это странным.

"Почему нет Ярмоленко? Это надо спросить у самого Андрея. После матча с "Кристал Пэлас" он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно", — сказал тренер.

Напомним, ранее бывший профессиональный футболист Артем Милевский рассказал. почему не будет мобилизован.

Бывший игрок "Милана" Каха Каладзе снова выиграл выборы на пост мэра Тбилиси.

Владелец житомирского "Полесья" планирует получить в собственность тренировочную базу "Днепра".