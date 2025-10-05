Видео
Главная Спорт Ярмоленко покинул киевское Динамо — Шовковский был удивлен

Ярмоленко покинул киевское Динамо — Шовковский был удивлен

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 19:45
Шовковский объяснил отсутствие Ярмоленко в матче Динамо
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в матче восьмого тура УПЛ сыграло вничью с харьковским "Металлистом 1925". В этой игре отсутствовал лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

Об отсутствии Ярмоленко главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал после матча, передает пресс-служба "Динамо".

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Почему "Динамо" играло без Ярмоленко

На послематчевой пресс-конференции Шовковского попросили рассказать, почему Ярмоленко нет в заявке на игру.

По словам тренера, Ярмоленко после игры Лиги конференций против "Кристал Пэлас" (0:2) обратился к нему, сообщив о семейных проблемах, из-за которых вынужден был покинуть расположение команды.

Тренер отметил, что детали ситуации ему неизвестны, но назвал это странным.

"Почему нет Ярмоленко? Это надо спросить у самого Андрея. После матча с "Кристал Пэлас" он подошел, сказал, что у него семейные проблемы, и вынужденно покинул расположение команды. Детали мне неизвестны. Хотя, на мой взгляд, это странно", — сказал тренер.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
