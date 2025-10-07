Видео
Девушка игрока сборной Украины разделась и показала гибкость

Девушка игрока сборной Украины разделась и показала гибкость

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 08:27
Возлюбленная Назара Волошина Елизавета Кандыба ошеломила снимком в Instagram
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

В киевском "Динамо" в этом сезоне начал ярко играть вингер Назар Волошин. Ему даже удалось вытеснить на скамейку запасных Андрея Ярмоленко.

После матчей чемпионата Украины и еврокубков его дома всегда ждет любимая Елизавета Кандыба. Девушка футболиста на этот раз поразила своими публикациями в сториз Instagram.

Елизавета пока набирается необходимой популярности. В Instagram у нее на данный момент 17 тысяч фолловеров.

Девушка Волошина снова поразила

Сначала одетая в белый спортивный костюм и чешки Елизвета посетила тренировку, на которой она села в шпагат. В cоцсетях девушки можно увидеть много публикаций, где она показывает свою хорошую гибкость.

Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

На второй публикации Кандыба раздевалась, оставив на себе лишь белье. На снимке можно увидеть, что девушка хорошо держит себя в форме и не имеет лишнего веса.

Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Волошин в этом сезоне в 16 матчах за "Динамо" забил пять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает дебютанта сборной Украины в 5 млн евро.

футбол Динамо жены футболистов Назарий Волошин Елизавета Кандыба
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
