Возлюбленная Назара Волошина Елизавета Кандыба ошеломила снимком в Instagram

Девушка игрока сборной Украины разделась и показала гибкость
В киевском "Динамо" в этом сезоне начал ярко играть вингер Назар Волошин. Ему даже удалось вытеснить на скамейку запасных Андрея Ярмоленко.
После матчей чемпионата Украины и еврокубков его дома всегда ждет любимая Елизавета Кандыба. Девушка футболиста на этот раз поразила своими публикациями в сториз Instagram.
Елизавета пока набирается необходимой популярности. В Instagram у нее на данный момент 17 тысяч фолловеров.
Девушка Волошина снова поразила
Сначала одетая в белый спортивный костюм и чешки Елизвета посетила тренировку, на которой она села в шпагат. В cоцсетях девушки можно увидеть много публикаций, где она показывает свою хорошую гибкость.
На второй публикации Кандыба раздевалась, оставив на себе лишь белье. На снимке можно увидеть, что девушка хорошо держит себя в форме и не имеет лишнего веса.
Волошин в этом сезоне в 16 матчах за "Динамо" забил пять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает дебютанта сборной Украины в 5 млн евро.
