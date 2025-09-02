Відео
Дівчина гравця збірної України запалила дуже гарячими фото

Дівчина гравця збірної України запалила дуже гарячими фото

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 08:19
Дівчина Ярмолюка вразила фанатів гарячою фотосесією
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya

У футболіста англійського "Брентфорда" та збірної України Єгора Ярмолюка дуже ефектна дівчина. Вікторія Могильна виділяється своєю вродою.

Цього разу дівчина опублікувала в Instagram ефектну фотосесію.

Валерия Могильная
Дівчина Ярмолюка вразила сукнею

Українська модель Валерія показала, чому є об’єктом захоплення своїх фоловерів. Її гаряча фотосесія в червоній сукні привернула увагу багатьох фанатів.

Вікторія показала свої пікантні форми в довгій сукні з великим вирізом. Образ підкреслює не лише красу дівчини, але й її елегантність з нотками агресії.

Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Поки Валерія чарує своєю красою, Єгор зосереджується на підготовці до матчу збірної України проти Франції, де планує зацементувати центр півзахисту.

Нагадаємо, де та коли покажуть матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна — Франція.

Для Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті" підписали найкращого воротаря світу, якому не знайшлося місця в "ПСЖ".

футбол Єгор Ярмолюк Брентфорд дружини футболістів Валерія Могильна
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
