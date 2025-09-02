Девушка Ярмолюка поразила фанатов горячей фотосессией

Девушка игрока сборной Украины зажгла очень горячими фото
У футболиста английского "Брентфорда" и сборной Украины Егора Ярмолюка очень эффектная девушка. Виктория Могильная выделяется своей красотой.
На этот раз девушка опубликовала в Instagram эффектную фотосессию.
Девушка Ярмолюка поразила платьем
Украинская модель Валерия показала, почему является объектом восхищения своих фолловеров. Ее горячая фотосессия в красном платье привлекла внимание многих фанатов.
Виктория показала свои пикантные формы в длинном платье с большим вырезом. Образ подчеркивает не только красоту девушки, но и ее элегантность с нотками агрессии.
Пока Валерия очаровывает своей красотой, Егор сосредотачивается на подготовке к матчу сборной Украины против Франции, где планирует зацементировать центр полузащиты.
