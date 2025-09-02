Видео
Главная Спорт Девушка игрока сборной Украины зажгла очень горячими фото

Девушка игрока сборной Украины зажгла очень горячими фото

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:19
Девушка Ярмолюка поразила фанатов горячей фотосессией
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

У футболиста английского "Брентфорда" и сборной Украины Егора Ярмолюка очень эффектная девушка. Виктория Могильная выделяется своей красотой.

На этот раз девушка опубликовала в Instagram эффектную фотосессию.

Валерия Могильная
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Девушка Ярмолюка поразила платьем

Украинская модель Валерия показала, почему является объектом восхищения своих фолловеров. Ее горячая фотосессия в красном платье привлекла внимание многих фанатов.

Виктория показала свои пикантные формы в длинном платье с большим вырезом. Образ подчеркивает не только красоту девушки, но и ее элегантность с нотками агрессии.

Валерия Могильная
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Валерия Могильная
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Валерия Могильная
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Пока Валерия очаровывает своей красотой, Егор сосредотачивается на подготовке к матчу сборной Украины против Франции, где планирует зацементировать центр полузащиты.

Напомним, где и когда покажут матч квалификации на чемпионат мира-2026 Украина — Франция.

Для Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" подписали лучшего вратаря мира, которому не нашлось места в "ПСЖ".

