Який вигляд має дівчина новачка Шахтаря Кауана Еліаса — фото

Джулія Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_//

Донецький "Шахтар" оформив найдорожчий трансфер за час повномасштабного російського вторгнення. За даними ЗМІ, за 18-річного форварда "Флуміненсе" Кауана Еліаса заплатили 17 млн євро і ще 3 млн передбачено як бонуси.

Цей трансфер шокував українську футбольну громадськість, але дівчина Кауана може шокувати більше, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джулія Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_//

Зазначимо, що з футболістом підписали п'ятирічний контракт і дали йому 19-й номер.

Дівчина дорогого новачка "Шахтаря"

Наречену Еліаса звуть Джулія Арруда. Дівчина в Україні буде виділятися своїми класичними бразильськими формами. Можливо, що на батьківщині вона б не привертала так багато уваги, але в Європі всі задивлятимуться.

Дівчина любить займатися спортом, а особливою її любов'ю є пляжний волейбол.

Джулія Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_//

Джулія Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_/

Зазначимо, що за кілька днів до офіційного трансферу в "Шахтар" Кауан зробив пропозицію своїй дівчині.

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