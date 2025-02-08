Шахтар оформив найдорожчий трансфер воєнного часу

Кауан Еліас. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" нарешті оформив трансфер на позицію, яка є проблемною для команди. "Гірники" підписали нового форварда.

Пресслужба "Шахтаря" оголосила про трансфер форварда "Флуміненсе" Кауан Еліаса.

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"Шахтар" тривалий час вивчав гру 18-річного бразильського таланта й потім почав перемовини щодо його переходу.

З Еліасом підписали контракт на п’ять років.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що "Шахтар" заплатив 17 млн євро та може виплатити три мільйони євро в якості бонусів.

Еліас в травні 2023 року дебютував у складі дорослої команди й з того моменту провів 47 матчів, де забив вісім м'ячів та віддав дві гольові передачі.

З березня 2023 року новачок "гірників" виступає за збірну Бразилії U17, де забив дев'ять голів в 12 матчах.

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