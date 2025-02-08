Шахтер оформил самый дорогой трансфер военного времени

Шахтер представил новичка за 20 млн евро
Донецкий "Шахтер" наконец оформил трансфер на позицию, которая является проблемной для команды. "Горняки" подписали нового форварда.
Пресс-служба "Шахтера" объявила о трансфере форварда "Флуминенсе" Кауан Элиаса.
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"Шахтер" долгое время изучал игру 18-летнего бразильского таланта и затем начал переговоры о его переходе.
С Элиасом подписали контракт на пять лет.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Шахтер" заплатил 17 млн евро и может выплатить 3 млн евро в качестве бонусов.
Элиас в мае 2023 года дебютировал в составе взрослой команды и с того момента провел 47 матчей, где забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.
С марта 2023 года новичок "горняков" выступает за сборную Бразилии U17, где забил девять голов в 12 матчах.
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