Шахтер оформил самый дорогой трансфер военного времени

Кауан Элиас. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" наконец оформил трансфер на позицию, которая является проблемной для команды. "Горняки" подписали нового форварда.

Пресс-служба "Шахтера" объявила о трансфере форварда "Флуминенсе" Кауан Элиаса.

Читайте также:

Самый дорогой трансфер за время полномасштабной войны

"Шахтер" долгое время изучал игру 18-летнего бразильского таланта и затем начал переговоры о его переходе.

С Элиасом подписали контракт на пять лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Шахтер" заплатил 17 млн евро и может выплатить 3 млн евро в качестве бонусов.

Элиас в мае 2023 года дебютировал в составе взрослой команды и с того момента провел 47 матчей, где забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

С марта 2023 года новичок "горняков" выступает за сборную Бразилии U17, где забил девять голов в 12 матчах.

Напомним, легенда сборной Украины Адрей Воронин отказался от карьеры в России — где живет и чем занимается одессит.

Известный бывший футболист Артем Милевский "изменил" киевскому "Динамо", выбрав другой клуб.

Александр Шовковский показал воспитанника "Динамо", который имеет рост баскетболиста и отличную реализацию моментов.

Перспективный "опорник" собирается завершить аренду и вернуться в "Динамо". Если продадут Владимира Бражко, то он будет необходим команде.