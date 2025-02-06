Дружина Юхима Коноплі відпочиває в Дубаї і радує спорткарами та фото в купальнику

Дружина гравця Шахтаря показала прекрасну форму і вигляд — фото
Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує відпочивати на курортах. Чоловік у цей час працює на тренувальних полях Туреччини.
У своїх останніх публікаціях в Instagram Анастасія Конопля порадувала своїх фоловерів чоловіків.
Зазначимо, що Анастасія дуже активно веде свої соціальні мережі, але поки що в неї в Instagram лише 11,5 тисячі підписників.
Дружина Коноплі роздяглася і показала свою форму
Конопля зараз проводить тривалу відпустку в Дубаї, звідки вона вже радувала яскравими знімками.
Цього разу Анастасія показала, який класний вигляд має її купальник на підтягнутому спортивному тілі.
Також Анастасія показала, що пересувається Дубаєм на спорткарі "Порш". Якщо врахувати, що відпочиває вона не в дешевому готелі, то відпочинок влетить Юхиму в копієчку.
Цікаво, що поки дружина в Дубаї, її чоловік у Туреччині перестав бути основним гравцем "Шахтаря", програвши конкуренцію Вінісіусу Тобіасу.
Нагадаємо, раніше дружина Забарного спробувала просидіти п'ять хвилин у крижаній ванні — що з цього вийшло.
Дружина капітана київського "Динамо" опублікувала відверту фотосесію на своє 30-річчя.
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