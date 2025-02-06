Дружина Юхима Коноплі відпочиває в Дубаї і радує спорткарами та фото в купальнику

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина футболіста збірної України та донецького "Шахтаря" Юхима Коноплі продовжує відпочивати на курортах. Чоловік у цей час працює на тренувальних полях Туреччини.

У своїх останніх публікаціях в Instagram Анастасія Конопля порадувала своїх фоловерів чоловіків.

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Зазначимо, що Анастасія дуже активно веде свої соціальні мережі, але поки що в неї в Instagram лише 11,5 тисячі підписників.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина Коноплі роздяглася і показала свою форму

Конопля зараз проводить тривалу відпустку в Дубаї, звідки вона вже радувала яскравими знімками.

Цього разу Анастасія показала, який класний вигляд має її купальник на підтягнутому спортивному тілі.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Також Анастасія показала, що пересувається Дубаєм на спорткарі "Порш". Якщо врахувати, що відпочиває вона не в дешевому готелі, то відпочинок влетить Юхиму в копієчку.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Цікаво, що поки дружина в Дубаї, її чоловік у Туреччині перестав бути основним гравцем "Шахтаря", програвши конкуренцію Вінісіусу Тобіасу.

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