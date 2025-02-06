Жена Ефима Конопли отдыхает в Дубае и радует спорткарами и фото в купальнике

Жена игрока Шахтера показала прекрасную форму и вид — фото
Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли продолжает отдыхать на курортах. Муж в это время работает на тренировочных полях Турции.
В своих последних публикациях в Instagram Анастасия Конопля порадовала своих фолловеров мужчин.
Отметим, что Анастасия очень активно ведет свои социальные сети, но пока у нее в Instagram лишь 11,5 тысячи подписчиков.
Жена Конопли разделась и показала свою форму
Конопля сейчас проводит длительный отпуск в Дубае, от куда она уже радовала яркими снимками.
На этот раз Анастасия показала, как классно выглядит ее купальник на подтянутом спортивном теле.
Также Анастасия показала, что передвигается по Дубаю на спорткаре "Порш". Если учесть, что отдыхает она не в дешевой гостинице, то отдых влетит Ефиму в копеечку.
Интересно, что пока жена в Дубае ее муж в Турции перестал быть основным игроком "Шахтера", проиграв конкуренцию Винисиусу Тобиасу.
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