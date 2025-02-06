Жена Ефима Конопли отдыхает в Дубае и радует спорткарами и фото в купальнике

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена футболиста сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли продолжает отдыхать на курортах. Муж в это время работает на тренировочных полях Турции.

В своих последних публикациях в Instagram Анастасия Конопля порадовала своих фолловеров мужчин.

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Отметим, что Анастасия очень активно ведет свои социальные сети, но пока у нее в Instagram лишь 11,5 тысячи подписчиков.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена Конопли разделась и показала свою форму

Конопля сейчас проводит длительный отпуск в Дубае, от куда она уже радовала яркими снимками.

На этот раз Анастасия показала, как классно выглядит ее купальник на подтянутом спортивном теле.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Также Анастасия показала, что передвигается по Дубаю на спорткаре "Порш". Если учесть, что отдыхает она не в дешевой гостинице, то отдых влетит Ефиму в копеечку.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Интересно, что пока жена в Дубае ее муж в Турции перестал быть основным игроком "Шахтера", проиграв конкуренцию Винисиусу Тобиасу.

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