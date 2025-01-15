Жена Ефима Конопли поразила яркими фото в купальниках

Жена игрока сборной Украины опубликовала пикантные фото с отдыха
Жена правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли воспользовалась тренировочными сборами своего мужа. Девушка поехала отдыхать в теплые края, где не стеснялась позировать в купальнике.
Свои пикантные фото красотка опубликовала в Instagram.
Отметим, что Конопля активно ведет свои социальные сети. При этом у девушки пока лишь 11,5 тысячи подписчиков.
Жена Конопли ярко отдыхает без мужа
Анастасия нигде не указала, где проводит свой отдых. При этом, если судить по фото, становится очевидно, что место очень экзотическое.
На фоне красивых достопримечательностей Конопля смогла позировать во всех купальниках, которые взяла на отдых.
Интересно, что фото были пикантными, ведь купальники жены футболиста были очень открытыми, а фигура у нее как у топ-модели.
Ефим сейчас находится на тренировочном сборе в Турции, где тяжело работает над тем, чтобы подготовить хорошую форму ко второй половине сезона.
Напомним, украинский игрок "Ромы" Артем Довбик может перейти в другую команду из чемпионата Италии.
Лучшая легкоатлетка 2024 года Ярослава Магучих может стать моделью.
Ранее стало известно, чем занимается чемпионка ОИ-1996 Лилия Подкопаева.
Опорный полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко может перейти в европейский клуб.
В юниорские сборные Украины назначены три новых главных тренера.
Читайте Новини.LIVE!