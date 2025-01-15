Жена Ефима Конопли поразила яркими фото в купальниках

Анастасия Конопля на пляже. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли воспользовалась тренировочными сборами своего мужа. Девушка поехала отдыхать в теплые края, где не стеснялась позировать в купальнике.

Свои пикантные фото красотка опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Конопля активно ведет свои социальные сети. При этом у девушки пока лишь 11,5 тысячи подписчиков.

Анастасия Конопля уехала в отпуск. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена Конопли ярко отдыхает без мужа

Анастасия нигде не указала, где проводит свой отдых. При этом, если судить по фото, становится очевидно, что место очень экзотическое.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фоне красивых достопримечательностей Конопля смогла позировать во всех купальниках, которые взяла на отдых.

Интересно, что фото были пикантными, ведь купальники жены футболиста были очень открытыми, а фигура у нее как у топ-модели.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Ефим сейчас находится на тренировочном сборе в Турции, где тяжело работает над тем, чтобы подготовить хорошую форму ко второй половине сезона.

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