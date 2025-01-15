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Жена игрока сборной Украины опубликовала пикантные фото с отдыха

15 января 2025 07:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена Ефима Конопли поразила яркими фото в купальниках
Анастасия Конопля на пляже. Фото: instagram.com/iamkotikk
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена правого защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефима Конопли воспользовалась тренировочными сборами своего мужа. Девушка поехала отдыхать в теплые края, где не стеснялась позировать в купальнике.

Свои пикантные фото красотка опубликовала в Instagram.

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Отметим, что Конопля активно ведет свои социальные сети. При этом у девушки пока лишь 11,5 тысячи подписчиков.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля уехала в отпуск. Фото: instagram.com/iamkotikk

Жена Конопли ярко отдыхает без мужа

Анастасия нигде не указала, где проводит свой отдых. При этом, если судить по фото, становится очевидно, что место очень экзотическое.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фоне красивых достопримечательностей Конопля смогла позировать во всех купальниках, которые взяла на отдых.

Интересно, что фото были пикантными, ведь купальники жены футболиста были очень открытыми, а фигура у нее как у топ-модели.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Ефим сейчас находится на тренировочном сборе в Турции, где тяжело работает над тем, чтобы подготовить хорошую форму ко второй половине сезона.

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ФК Шахтер курорты жены футболистов Ефим Конопля Анастасия Конопля

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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