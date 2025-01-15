Дружина Юхима Коноплі вразила яскравими фото в купальниках

Анастасія Конопля на пляжі. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Єфима Коноплі скористалася тренувальними зборами свого чоловіка. Дівчина поїхала відпочивати в теплі краї, де не соромилася позувати в купальнику.

Свої пікантні фото красуня опублікувала в Instagram.

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Зазначимо, що Конопля активно веде свої соціальні мережі. При цьому у дівчини поки лише 11,5 тисяч підписників.

Анастасія Конопля поїхала у відпустку. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина Коноплі яскраво відпочиває без чоловіка

Анастасія ніде не вказала, де проводить свій відпочинок. При цьому, якщо судити по фото, стає очевидно, що місце дуже екзотичне.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фоні красивих пам'яток Конопля змогла позувати в усіх купальниках, які взяла на відпочинок.

Цікаво, що фото були пікантними, адже купальники дружини футболіста були дуже відкритими, а фігура у неї як у топмоделі.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Єфим зараз перебуває на тренувальному зборі в Туреччині, де важко працює над тим, щоб підготувати хорошу форму до другої половини сезону.

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