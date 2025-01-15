Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дружина гравця збірної України показала гарячі фото з відпочинку arrow

Дружина гравця збірної України показала гарячі фото з відпочинку

15 січня 2025 07:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Юхима Коноплі вразила яскравими фото в купальниках
Анастасія Конопля на пляжі. Фото: instagram.com/iamkotikk
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Єфима Коноплі скористалася тренувальними зборами свого чоловіка. Дівчина поїхала відпочивати в теплі краї, де не соромилася позувати в купальнику.

Свої пікантні фото красуня опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Зазначимо, що Конопля активно веде свої соціальні мережі. При цьому у дівчини поки лише 11,5 тисяч підписників.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля поїхала у відпустку. Фото: instagram.com/iamkotikk

Дружина Коноплі яскраво відпочиває без чоловіка

Анастасія ніде не вказала, де проводить свій відпочинок. При цьому, якщо судити по фото, стає очевидно, що місце дуже екзотичне.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фоні красивих пам'яток Конопля змогла позувати в усіх купальниках, які взяла на відпочинок.

Цікаво, що фото були пікантними, адже купальники дружини футболіста були дуже відкритими, а фігура у неї як у топмоделі.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Єфим зараз перебуває на тренувальному зборі в Туреччині, де важко працює над тим, щоб підготувати хорошу форму до другої половини сезону.

Нагадаємо, український гравець "Роми" Артем Довбик може перейти в іншу команду з чемпіонату Італії.

Найкраща легкоатлетка 2024 року Ярослава Магучіх може стати моделлю.

Раніше стало відомо, чим займається чемпіонка ОІ-1996 Лілія Подкопаєва.

Опорний півзахисник "Динамо" та збірної України Володимир Бражко може перейти в європейський клуб.

В юніорські збірні України призначено трьох нових головних тренерів.

ФК Шахтар курорти дружини футболістів Юхим Конопля Анастасія Конопля

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:03 ФОПи стикнулися з проблемою через закриття 31 грудня — що сталося

09:00 Росіяни штурмують Покровськ — Генштаб описав ситуацію на фронті

08:58 Садовий розкрив подробиці ранкової атаки РФ на Львівщину

08:45 Українці мають платити за газ, яким не користуються — причина

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:33 В ISW оцінили ймовірність наступу РФ на Дніпропетровщину

08:31 Відстрочка через інвалідність дружини — які потрібні документи

08:26 На Хрещатику сталася пожежа на електропідстанції

08:22 У Києві люди ховалися у метро через загрозу удару РФ — відео

08:12 Масована ракетна атака — в Україні ввели аварійні відключення

09:03 ФОПи стикнулися з проблемою через закриття 31 грудня — що сталося

09:00 Росіяни штурмують Покровськ — Генштаб описав ситуацію на фронті

08:58 Садовий розкрив подробиці ранкової атаки РФ на Львівщину

08:45 Українці мають платити за газ, яким не користуються — причина

08:33 В ISW оцінили ймовірність наступу РФ на Дніпропетровщину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:31 Відстрочка через інвалідність дружини — які потрібні документи

08:26 На Хрещатику сталася пожежа на електропідстанції

08:22 У Києві люди ховалися у метро через загрозу удару РФ — відео

08:12 Масована ракетна атака — в Україні ввели аварійні відключення

08:02 Військовий пішов в СЗЧ через мізерні виплати — що вирішив суд

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

6 січня 2025

03:16 Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі