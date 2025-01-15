Дружина Юхима Коноплі вразила яскравими фото в купальниках

Дружина гравця збірної України показала гарячі фото з відпочинку
Дружина правого захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Єфима Коноплі скористалася тренувальними зборами свого чоловіка. Дівчина поїхала відпочивати в теплі краї, де не соромилася позувати в купальнику.
Свої пікантні фото красуня опублікувала в Instagram.
Зазначимо, що Конопля активно веде свої соціальні мережі. При цьому у дівчини поки лише 11,5 тисяч підписників.
Дружина Коноплі яскраво відпочиває без чоловіка
Анастасія ніде не вказала, де проводить свій відпочинок. При цьому, якщо судити по фото, стає очевидно, що місце дуже екзотичне.
На фоні красивих пам'яток Конопля змогла позувати в усіх купальниках, які взяла на відпочинок.
Цікаво, що фото були пікантними, адже купальники дружини футболіста були дуже відкритими, а фігура у неї як у топмоделі.
Єфим зараз перебуває на тренувальному зборі в Туреччині, де важко працює над тим, щоб підготувати хорошу форму до другої половини сезону.
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