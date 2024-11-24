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Дружина гравця Шахтаря показала тату на оголеному плечі — фото

24 листопада 2024 09:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анастасія Конопля продемонструвала татуювання у Instagram: нові фото
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі постійно радує читачів своїх сторінок у соцмережах гарними фото. Бажання дівчини зрозуміле, оскільки їй є що показати.

На цей раз Анастасія Конопля в Instagram продемонструвала своє татуювання.

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Анастасія намагається активно вести свої соцмережі, але поки що не змогла набрати багато фоловерів. На цю мить за дівчиною стежать 11,4 тисячі людей.

Анастасія Конопля
Юхим та Анастасія Коноплі. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Конопля оголила плече задля цього

У новій публікації Анастасія постала у новому образі, де її плечі були оголеними. Зробила вона так тому, щоби продемонструвати на лопатці своє тату.
Образ у дівчини вийшов чарівний. Залишилося лише розібратися, що написано на її татуюванні.

Анастасія Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Анастасія Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Юхим Конопля цього сезону провів 13 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, але ні голами, ні передачами не відзначався Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 6 млн євро.

Нагадаємо, раніше Конопля почав працювати з новим агентом, яким стала міжнародна компанія.

Раніше футболіст київського "Динамо" таємно обзавівся новою дружиною.

Також раніше стало відомо, що дочка Хосепа Гвардіоли підкорює серця чоловіків у всьому світі.

футбол ФК Шахтар дружини футболістів Юхим Конопля Анастасія Конопля

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09:58 Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото

09:56 Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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