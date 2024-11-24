Анастасія Конопля продемонструвала татуювання у Instagram: нові фото

Дружина гравця Шахтаря показала тату на оголеному плечі — фото
Дружина футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі постійно радує читачів своїх сторінок у соцмережах гарними фото. Бажання дівчини зрозуміле, оскільки їй є що показати.
На цей раз Анастасія Конопля в Instagram продемонструвала своє татуювання.
Анастасія намагається активно вести свої соцмережі, але поки що не змогла набрати багато фоловерів. На цю мить за дівчиною стежать 11,4 тисячі людей.
Конопля оголила плече задля цього
У новій публікації Анастасія постала у новому образі, де її плечі були оголеними. Зробила вона так тому, щоби продемонструвати на лопатці своє тату.
Образ у дівчини вийшов чарівний. Залишилося лише розібратися, що написано на її татуюванні.
Юхим Конопля цього сезону провів 13 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, але ні голами, ні передачами не відзначався Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 6 млн євро.
Нагадаємо, раніше Конопля почав працювати з новим агентом, яким стала міжнародна компанія.
Раніше футболіст київського "Динамо" таємно обзавівся новою дружиною.
Також раніше стало відомо, що дочка Хосепа Гвардіоли підкорює серця чоловіків у всьому світі.
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