Конопля став клієнтом агенції, яка працює із зірками футболу

Віктор Циганков, Юхим Конопля та Георгій Судаков. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля змінив представника. Тепер його справами займатиметься відоме агентство, яке працює із зірками світового футболу.

Юхим Конопля працюватиме з футбольним агентством Wassermann Agency.

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Клієнтами агентства, яке представляє Юхима Коноплю, є такі відомі футболісти, як Джон Стоунз з англійського "Манчестер Сіті" та Феде Вальверде з мадридського "Реала". Також у цьому списку є інший захисник збірної України — Ілля Забарний із "Борнмута".

Юхим Конопля під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Чи може Конопля змінити клуб

Багато футболістів часто переходять від одного агента до іншого, щоб здійснити трансфер до іншої команди. Однак у випадку Юхима Коноплі інформація про намір гравця піти з "Шахтаря" не надходила.

Коноплі є вихованцем "гірників", який захищає кольори донецької команди з 2017 року. Також 25-річний футболіст стабільно отримує виклики до збірної України, з якою готується до листопадових матчів у Лізі Націй.

Нинішнього сезону Юхим Конопля зіграв за "Шахтар" 13 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

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