Конопля став клієнтом агенції, яка працює із зірками футболу

Футболіст збірної України почав працювати із відомим агентом
Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля змінив представника. Тепер його справами займатиметься відоме агентство, яке працює із зірками світового футболу.
Юхим Конопля працюватиме з футбольним агентством Wassermann Agency.
Клієнтами агентства, яке представляє Юхима Коноплю, є такі відомі футболісти, як Джон Стоунз з англійського "Манчестер Сіті" та Феде Вальверде з мадридського "Реала". Також у цьому списку є інший захисник збірної України — Ілля Забарний із "Борнмута".
Чи може Конопля змінити клуб
Багато футболістів часто переходять від одного агента до іншого, щоб здійснити трансфер до іншої команди. Однак у випадку Юхима Коноплі інформація про намір гравця піти з "Шахтаря" не надходила.
Коноплі є вихованцем "гірників", який захищає кольори донецької команди з 2017 року. Також 25-річний футболіст стабільно отримує виклики до збірної України, з якою готується до листопадових матчів у Лізі Націй.
Нинішнього сезону Юхим Конопля зіграв за "Шахтар" 13 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.
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