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Футболіст збірної України почав працювати із відомим агентом

13 листопада 2024 13:52
Станіслав Костюк - Редактор
Конопля став клієнтом агенції, яка працює із зірками футболу
Віктор Циганков, Юхим Конопля та Георгій Судаков. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля змінив представника. Тепер його справами займатиметься відоме агентство, яке працює із зірками світового футболу.

Юхим Конопля працюватиме з футбольним агентством Wassermann Agency.

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Клієнтами агентства, яке представляє Юхима Коноплю, є такі відомі футболісти, як Джон Стоунз з англійського "Манчестер Сіті" та Феде Вальверде з мадридського "Реала". Також у цьому списку є інший захисник збірної України — Ілля Забарний із "Борнмута".

Юхим Конопля
Юхим Конопля під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Чи може Конопля змінити клуб

Багато футболістів часто переходять від одного агента до іншого, щоб здійснити трансфер до іншої команди. Однак у випадку Юхима Коноплі інформація про намір гравця піти з "Шахтаря" не надходила.

Коноплі є вихованцем "гірників", який захищає кольори донецької команди з 2017 року. Також 25-річний футболіст стабільно отримує виклики до збірної України, з якою готується до листопадових матчів у Лізі Націй.

Нинішнього сезону Юхим Конопля зіграв за "Шахтар" 13 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до трансферу у відомий європейський клуб.

Форвард "Роми" Артем Довбик не допоможе національній команді у найближчому матчі Ліги Націй.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може достроково залишити київську команду.

футбол ФК Шахтар Збірна України з футболу спорт Юхим Конопля

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14:34 Україну звинуватили в "геноциді на Донбасі" — реакція МЗС

14:34 Уряд хоче обмежити виплати чорнобильських пенсій у 2025 році

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

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