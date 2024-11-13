Конопля стал клиентом агентства, которое работает со звездами футбола

Виктор Цыганков, Ефим Конопля и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сменил представителя. Теперь его делами будет заниматься известное агентство, которое работает со звездами мирового футбола.

Ефим Конопля будет работать с футбольным агентством Wassermann Agency.

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Клиентами агентства, которое представляет Ефима Коноплю, являются такие известные футболисты, как Джон Стоунз из английского "Манчестер Сити" и Феде Вальверде из мадридского "Реала". Также в этом списке есть другой защитник сборной Украины — Илья Забарный из "Борнмута".

Ефим Конопля во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Может ли Конопля сменить клуб

Многие футболисты часто переходят от одного агента к другому для того, чтобы осуществить трансфер в другую команду. Однако в случае Ефима Конопли информация о намерении игрока уйти из "Шахтера" не поступала.

Конопля является воспитанником "горняков", который защищает цвета донецкой команды с 2017 года. Также 25-летний футболист стабильно получает вызовы в сборную Украины, с которой в настоящее время готовится к ноябрьским матчам в Лиге Наций.

В нынешнем сезоне Ефим Конопля сыграл за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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