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Футболист сборной Украины начал работать с известным агентом

13 ноября 2024 13:52
Станислав Костюк - Редактор
Конопля стал клиентом агентства, которое работает со звездами футбола
Виктор Цыганков, Ефим Конопля и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля сменил представителя. Теперь его делами будет заниматься известное агентство, которое работает со звездами мирового футбола.

Ефим Конопля будет работать с футбольным агентством Wassermann Agency.

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Клиентами агентства, которое представляет Ефима Коноплю, являются такие известные футболисты, как Джон Стоунз из английского "Манчестер Сити" и Феде Вальверде из мадридского "Реала". Также в этом списке есть другой защитник сборной Украины — Илья Забарный из "Борнмута". 

Ефим Конопля
Ефим Конопля во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Может ли Конопля сменить клуб

Многие футболисты часто переходят от одного агента к другому для того, чтобы осуществить трансфер в другую команду. Однако в случае Ефима Конопли информация о намерении игрока уйти из "Шахтера" не поступала. 

Конопля является воспитанником "горняков", который защищает цвета донецкой команды с 2017 года. Также 25-летний футболист стабильно получает вызовы в сборную Украины, с которой в настоящее время готовится к ноябрьским матчам в Лиге Наций. 

В нынешнем сезоне Ефим Конопля сыграл за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится к трансферу в известный европейский клуб. 

Форвард "Ромы" Артем Довбик не поможет национальной команде в ближайшем матче Лиги Наций. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может досрочно покинуть киевскую команду. 

футбол ФК Шахтер Сборная Украины по футболу спорт Ефим Конопля

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