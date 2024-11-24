Анастасия Конопля продемонстрировала татуировку в Instagram: новые фото

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли постоянно радует читателей своих страниц в соцсетях красивыми фото. Желание девушки понятно, поскольку ей есть, что показать.

На этот раз Анастасия Конопля в Instagram продемонстрировала свою татуировку.

Читайте также:

Анастасия активно развивает свои социальные сети, но пока ей не удалось собрать большое количество подписчиков. На данный момент у нее 11,5 тысячи фолловеров.

Ефим и Анастасия Конопли. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Конопля обнажила плечо ради этого

В новой публикации Анастасия предстала в новом образе, где ее плечи оказались голыми. Сделала она так потому, чтобы продемонстрировать на лопатке свое тату.

Образ у девушки получился завораживающий. Осталось только разобраться, что написано на ее татуировке.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Ефим Конопля в текущем сезоне провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но ни голами, ни передачами не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.

Напомним, ранее Конопля начал работать с новым агентом, которым стала международная компания.

Ранее футболист киевского "Динамо" тайно обзавелся новой женой.

Также ранее стало известно, что дочь Хосепа Гвардиолы покоряет сердца мужчин по всему миру.