Анастасия Конопля продемонстрировала татуировку в Instagram: новые фото

Жена игрока Шахтера показала тату на оголенном плече — фото
Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли постоянно радует читателей своих страниц в соцсетях красивыми фото. Желание девушки понятно, поскольку ей есть, что показать.
На этот раз Анастасия Конопля в Instagram продемонстрировала свою татуировку.
Анастасия активно развивает свои социальные сети, но пока ей не удалось собрать большое количество подписчиков. На данный момент у нее 11,5 тысячи фолловеров.
Конопля обнажила плечо ради этого
В новой публикации Анастасия предстала в новом образе, где ее плечи оказались голыми. Сделала она так потому, чтобы продемонстрировать на лопатке свое тату.
Образ у девушки получился завораживающий. Осталось только разобраться, что написано на ее татуировке.
Ефим Конопля в текущем сезоне провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но ни голами, ни передачами не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.
Напомним, ранее Конопля начал работать с новым агентом, которым стала международная компания.
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