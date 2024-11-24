Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена игрока Шахтера показала тату на оголенном плече — фото arrow

Жена игрока Шахтера показала тату на оголенном плече — фото

24 ноября 2024 09:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Анастасия Конопля продемонстрировала татуировку в Instagram: новые фото
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли постоянно радует читателей своих страниц в соцсетях красивыми фото. Желание девушки понятно, поскольку ей есть, что показать.

На этот раз Анастасия Конопля в Instagram продемонстрировала свою татуировку.

Читайте также:

Анастасия активно развивает свои социальные сети, но пока ей не удалось собрать большое количество подписчиков. На данный момент у нее 11,5 тысячи фолловеров.

Анастасия Конопля
Ефим и Анастасия Конопли. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Конопля обнажила плечо ради этого

В новой публикации Анастасия предстала в новом образе, где ее плечи оказались голыми. Сделала она так потому, чтобы продемонстрировать на лопатке свое тату.

Образ у девушки получился завораживающий. Осталось только разобраться, что написано на ее татуировке.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/_konoplya.anastasia_/

Ефим Конопля в текущем сезоне провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, но ни голами, ни передачами не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 6 млн евро.

Напомним, ранее Конопля начал работать с новым агентом, которым стала международная компания.

Ранее футболист киевского "Динамо" тайно обзавелся новой женой.

Также ранее стало известно, что дочь Хосепа Гвардиолы покоряет сердца мужчин по всему миру.

футбол ФК Шахтер жены футболистов Ефим Конопля Анастасия Конопля

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:19 Очереди на границах — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

10:14 Расширенные функции Telegram Premium — какая цена и кому нужны

09:58 Какой искусственный интеллект видит "красивую украинку" — фото

09:56 Россияне ночью запустили десятки БпЛА — сколько сбили силы ПВО

09:40 Вблизи Одесской области произошло землетрясение — какая мощность

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:34 Новогодние штрафы — сколько придется отдать за срубленную елку

09:25 РФ сбросила УАБы на десятки населенных пунктов, — сводка Генштаба

09:12 У Садового заявили о создании специальной зоны в парке Львова

09:10 Стали известны графики света сегодня в Одесской области

08:45 Право на перерасчет — кто может не платить за коммунальные услуги

10:19 Очереди на границах — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

10:14 Расширенные функции Telegram Premium — какая цена и кому нужны

09:58 Какой искусственный интеллект видит "красивую украинку" — фото

09:56 Россияне ночью запустили десятки БпЛА — сколько сбили силы ПВО

09:40 Вблизи Одесской области произошло землетрясение — какая мощность

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:34 Новогодние штрафы — сколько придется отдать за срубленную елку

09:25 РФ сбросила УАБы на десятки населенных пунктов, — сводка Генштаба

09:12 У Садового заявили о создании специальной зоны в парке Львова

09:10 Стали известны графики света сегодня в Одесской области

08:45 Право на перерасчет — кто может не платить за коммунальные услуги

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК