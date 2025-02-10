Как выглядит девушка новичка Шахтера Кауана Элиаса — фото

Джулия Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_/

Донецкий "Шахтер" оформил самый дорогой трансфер за время полномасштабного российского вторжения. По данным СМИ, за 18-летнего форварда "Флуминенсе" Кауана Элиаса заплатили 17 млн евро и еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Этот трансфер шокировал украинскую футбольную общественность, но девушка Кауана может шокировать больше, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джулия Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_/

Отметим, что с футболистом подписали пятилетний контракт и дали ему 19-й номер.

Девушка дорогостоящего новичка "Шахтера"

Невесту Элиаса зовут Джулия Арруда. Девушка в Украине будет выделяться своими классическими бразильскими формами. Возможно, что на родине она бы не привлекала так много внимания, но в Европе все будут заглядываться.

Девушка любит заниматься спортом, а особой ее любовью является пляжный волейбол.

Джулия Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_/

Джулия Арруда. Фото: instagram.com/giuliaarruda_/

Отметим, что за несколько дней до официального трансфера в "Шахтер" Кауан сделал предложение своей девушке.

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