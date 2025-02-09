Жена новичка Ворсклы популярнее украинского клуба в Instagram

Лаура Ортега. Фото: instagram.com/___lauraortega

Во время зимнего трансферного окна полтавская "Ворскла" обратила внимание на новые страны. Одним из новичков стал футболист костариканского "Эридано" Фернан Фаеррон.

При этом, игрок сборной Коста-Рики больше запоминается своей женой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Жену Фаеррона зовут Лаура Ортега. У девушки сейчас 321 тысяча подписчиков в Instagram, что больше, чем у "Ворсклы".

Лаура Ортега. Фото: instagram.com/___lauraortega

Популярная жена новичка "Ворсклы"

Ортега в последнее время публикует фото, где она была беременная, а затем с новорожденным.

До своей беременности девушка публиковала много разных фото, иногда пикантные. За этот активный период удалось собрать много подписчиков.

Отметим, что 24-летний футболист подписал с "Ворсклой" арендный контракт до конца сезона. При этом у полтавчан есть право выкупа футболиста.

Лаура Ортега. Фото: instagram.com/___lauraortega

Интересно, что Фаеррон в 2022-м году пробовал закрепиться в Европе в составе "Гам-Кама", но неудачно.

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