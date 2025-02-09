Дружина новачка Ворскли популярніша за український клуб в Instagram

У новачка Ворскли дуже гаряча дружина — вона популярніша за клуб
Під час зимового трансферного вікна полтавська "Ворскла" звернула увагу на нові країни. Одним із новачків став футболіст костариканського "Ерідано" Фернан Фаеррон.
При цьому, гравець збірної Коста-Ріки більше запам'ятовується своєю дружиною, повідомив портал Новини.LIVE.
Дружину Фаєррона звуть Лаура Ортега. У дівчини зараз 321 тисяча підписників в Instagram, що більше, ніж у "Ворскли".
Популярна дружина новачка "Ворскли"
Ортега останнім часом публікує фото, де вона була вагітна, а потім з новонародженим.
До своєї вагітності дівчина публікувала багато різних фото, іноді пікантні. За той активний період вдалося зібрати багато підписників.
Зазначимо, що 24-річний футболіст підписав з "Ворсклою" орендний контракт до кінця сезону. При цьому у полтавчан є право викупу футболіста.
Цікаво, що Фаеррон у 2022-му році пробував закріпитися в Європі у складі "Гам-Кама", але невдало.
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