Допуск спортсменів РФ та Білорусі на Олімпіаду — чи буде Україна брати участь
Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, Україна разом зі спортсменами буде вирішувати, чи приймати участь в Олімпійських Іграх-2024. Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських спорстменів до участі в змаганнях.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Робота над недопуском інших спортсменів, які підтримують війну в Україні
"У нас є перелік тих спортсменів, які відкрито підтримують агресію і ми будемо наполягати на їхньому виключенні з міжнародного спорту", — зазначив Бідний.
За його словами, міністерство буде працювати разом з іншими національними федераціями спорту, щоб МОК не дозволив ще більшій кількості російських спортсменів брати участь в Олімпіаді-2024.
Як відомо, зараз є вісім спортивних представників від РФ, яких погодили для участі в Олімпійських Іграх.
Як відреагувала Україна
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам стати учасниками Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. За його словами, таке рішення є "ганебним".
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Рішення вже ухвалене Виконавчою радою комітету.
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