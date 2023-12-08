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Допуск спортсменів РФ та Білорусі на Олімпіаду — чи буде Україна брати участь

8 грудня 2023 23:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Допуск спортсменів РФ та Білорусі на Олімпіаду — чи буде Україна брати участь
Українські спортсмени на відкритті Олімпійських ігор у 2016 році. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, Україна разом зі спортсменами буде вирішувати, чи приймати участь в Олімпійських Іграх-2024. Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських спорстменів до участі в змаганнях.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"У нас є перелік тих спортсменів, які відкрито підтримують агресію і ми будемо наполягати на їхньому виключенні з міжнародного спорту", — зазначив Бідний. 

За його словами, міністерство буде працювати разом з іншими національними федераціями спорту, щоб МОК не дозволив ще більшій кількості російських спортсменів брати участь в Олімпіаді-2024.

Як відомо, зараз є вісім спортивних представників від РФ, яких погодили для участі в Олімпійських Іграх. 

Як відреагувала Україна

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам стати учасниками Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. За його словами, таке рішення є "ганебним".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів з Росії та Білорусі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Рішення вже ухвалене Виконавчою радою комітету.

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