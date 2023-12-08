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Допуск спортсменов РФ и Белоруси на Олимпиаду — будет ли Украина участвовать

8 декабря 2023 23:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Допуск спортсменов РФ и Белоруси на Олимпиаду — будет ли Украина участвовать
Украинские спортсмены на открытии олимпийских игр в 2016 году. Иллюстративное фото: Reuters
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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Украина вместе со спортсменами будет решать, принимать ли участие в Олимпийских Играх-2024. Как известно, Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"У нас есть перечень спортсменов, которые открыто поддерживают агрессию и мы будем настаивать на их исключении из международного спорта", — отметил Бидный.

По его словам, министерство будет работать вместе с другими национальными федерациями спорта, чтобы МОК не разрешил еще большему количеству российских спортсменов участвовать в Олимпиаде-2024.

Как известно, сейчас есть восемь спортивных представителей от РФ, которых согласовали для участия в Олимпийских Играх.

Как отреагировала Украина

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам стать участниками Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. По его словам, такое решение является "позорным".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они выступят под нейтральным флагом. Решение уже принято Исполнительным советом комитета.

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