Допуск спортсменов РФ и Белоруси на Олимпиаду — будет ли Украина участвовать
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Украина вместе со спортсменами будет решать, принимать ли участие в Олимпийских Играх-2024. Как известно, Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Работа над недопуском других спортсменов, поддерживающих войну в Украине
"У нас есть перечень спортсменов, которые открыто поддерживают агрессию и мы будем настаивать на их исключении из международного спорта", — отметил Бидный.
По его словам, министерство будет работать вместе с другими национальными федерациями спорта, чтобы МОК не разрешил еще большему количеству российских спортсменов участвовать в Олимпиаде-2024.
Как известно, сейчас есть восемь спортивных представителей от РФ, которых согласовали для участия в Олимпийских Играх.
Как отреагировала Украина
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам стать участниками Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. По его словам, такое решение является "позорным".
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они выступят под нейтральным флагом. Решение уже принято Исполнительным советом комитета.
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