Дорощук здобув першу перемогу в кар'єрі на етапах Діамантової ліги

Олег Дорощук. Фото: кадр з відео

У Брюсселі пройшов останній етап Діамантової ліги. На ньому змагалися українці Олег Дорощук та Дмитро Нікітін на секторі зі стрибків у висоту.

За підсумками виступів переможцем етапу став Дорощук, повідомило "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Дорощук вперше переміг на етапі Діамантової ліги

На етапі у стрибках у висоту змагалися десять легкоатлетів, серед яких був олімпійський чемпіон Геміш Керр, та досвідчені Ромейн Бекфорд з Ямайки і японець Томоширо Шинно.

Дорощук, який раніше виграв бронзову медаль в Сілезії і посів друге місце в Римі був одним із фаворитів змагань. Нікітін мав статус одного із аутсайдерів і підтвердив це, взявши лише висоту 2.14 м з третьої спроби та посівши в Брюсселі останнє десяте місце.

Дорощук з першої спроби взяв всі початкові висоти 2.14 м, 2.18 м, 2.22 м.

Боротьба за медалі розгорнулася на висоті 2.22 м, яку подолали лише Дорощук і Бекфорд із першої спроби, а Томас Кармой із третьої. Потім Олег став єдиним, хто взяв 2.25 м із першого разу, тоді як Кармой зробив це з останньої спроби, а Бекфорд не справився.

На висоті 2.28 м Дорощук вперше двічі збив планку, а потім ще й завалив спробу на 2.30 м. Пощастило, що суперник зробив те ж саме. Тому за спробами перемогу на етапі святкував українець.

Для Дорощука ця перемога стала першою за кар'єру на етапах Діамантової ліги.

Після змагань Дорощук похвалив уболівальників, які створили чудову атмосферу на етапі в Брюсселі.

"Чудово себе почував. Атмосфера на стадіоні була особливою. Полюбив стрибати у Брюсселі після того, як побував тут торік.

Наступним є фінал "Діамантової ліги", і після цього я їду у тренувальний табір у Токіо перед останнім стартом сезону", — сказав Дорощук.

Нагадаємо, австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс назвала причину, яка допомогла їй перемогти Ярославу Магучіх на етапі Діамантової ліги.

Українка Софія Гречко стала рекордсменкою світу в плаванні на Всесвітніх іграх, а перед цим показала себе в гарячих образах.