Дорощук достиг исторической победы в своей карьере — видео

Дата публикации 23 августа 2025 08:51
Дорощук одержал первую победу в карьере на этапах Бриллиантовой лиги
Олег Дорощук. Фото: кадр из видео

В Брюсселе прошел последний этап Бриллиантовой лиги. На нем соревновались украинцы Олег Дорощук и Дмитрий Никитин на секторе по прыжкам в высоту.

По итогам выступлений победителем этапа стал Дорощук, сообщило "Суспільне".

Дорощук впервые победил на этапе Бриллиантовой лиги

На этапе в прыжках в высоту соревновались десять легкоатлетов, среди которых был олимпийский чемпион Хэмиш Керр, и опытные Ромейн Бекфорд с Ямайки и японец Томоширо Шинно.

Дорощук, который ранее выиграл бронзовую медаль в Силезии и занял второе место в Риме был одним из фаворитов соревнований. Никитин имел статус одного из аутсайдеров и подтвердил это, взяв лишь высоту 2.14 м с третьей попытки и заняв в Брюсселе последнее десятое место.

Дорощук с первой попытки взял все начальные высоты 2.14 м, 2.18 м, 2.22 м.
Борьба за медали развернулась на высоте 2.22 м, которую с первой попытки преодолели только Дорощук и Бекфорд , а Томас Кармой с третьей. Затем Олег стал единственным, кто взял 2.25 м с первого раза, тогда как Кармой сделал это с последней попытки, а Бекфорд не справился.

На высоте 2.28 м Дорощук впервые дважды сбил планку, а потом еще и завалил попытку на 2.30 м. Повезло, что соперник сделал то же самое. Поэтому по попыткам победу на этапе праздновал украинец.

Для Дорощука эта победа стала первой за карьеру на этапах Бриллиантовой лиги.
После соревнований Дорощук похвалил болельщиков, которые создали отличную атмосферу на этапе в Брюсселе.

"Замечательно себя чувствовал. Атмосфера на стадионе была особенной. Полюбил прыгать в Брюсселе после того, как побывал здесь в прошлом году.

Следующим является финал "Бриллиантовой лиги", и после этого я еду в тренировочный лагерь в Токио перед последним стартом сезона", — сказал Дорощук.

Напомним, австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс назвала причину, которая помогла ей победить Ярославу Магучих на этапе Бриллиантовой лиги.

Украинка София Гречко стала рекордсменкой мира в плавании на Всемирных играх, а перед этим показала себя в горячих образах.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
