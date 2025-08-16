Дорощук получил бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, но считает это провалом

Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

В Польской Силезии прошел этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Взгляды украинцев были прикованы к сектору по прыжкам в высоту, где выступил Олег Дорощук.

Украинец по итогам соревнований попал на подиум, сообщило "Суспільне".

Как выступил Дорощук

Украинский легкоатлет завоевал бронзовую медаль с результатом 2.28 м. Для Олега это пятый подряд подиум на этапах Бриллиантовой лиги.

В этот раз среди соперников были звезды мирового уровня, такие как олимпийские чемпионы Гэмиш Керр и Джанмарко Тамбери, медалист Олимпиады Шелби Макьюэн, а также Ян Штефела, Джувон Харрисон и Ромейн Бекфорд.

Соревнования для Дорощука начались уверенно — он преодолевал все планки до 2.22 м с первых попыток, занимая промежуточное третье место. После этого из борьбы выбыл значительный список конкурентов.

На высоте 2.25 м продолжили пятеро прыгунов, включая Дорощука, Керра, Харрисона, Бекфорда и Макьюэна. На 2.28 м Макьюэн выбыл, а Дорощук взял высоту с третьей попытки, гарантировав медаль после неудачной попытки Бекфорда на 2.30 м.

Финальная борьба за "золото" развернулась между Дорощуком, Керром и Харрисоном. Олимпийский чемпион Керр преодолел 2.30 м с последней попытки, одержав победу с результатом 2.33 м, тогда как Дорощук и Харрисон остановились на 2.28 м. Украинцу досталась бронза из-за дополнительных попыток на предыдущих высотах.

Результаты:

Хэмиш Керр (Новая Зеландия) — 2.33 м

Джувон Харрисон (США) — 2.28 м

Олег Дорощук (Украина) — 2.28 м

Неожиданная реакция Дорощука

Дорощук назвал свой результат "ужасным", связав это с отсутствием нормальных тренировок в течение двух месяцев из-за обострения старой травмы колена после этапа в Риме.

"Выжал из себя 2.28 м, но ужасно. По технике — откат на два года", — сказал Дорощук.

Легкоатлет рассказал, что прыжковых и технических занятий не было совсем, и именно отсутствие технических тренировок спортсмен считает причиной более слабого результата.

Несмотря на это, завоеванная бронза подняла его на шестое место в рейтинге отбора в финал Бриллиантовой лиги с 13 баллами, что сейчас является последней проходной позицией. Олег рассчитывает улучшить форму к этапу в Брюсселе 22 августа, ведь там решится, останется ли он в ТОП-6, или сможет подняться выше. Атлет предполагает, что еще есть шанс исправить ошибки и вспомнить, как правильно прыгать.

Напомним, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила рекорд этапа Бриллиантовой лиги в Польше.

